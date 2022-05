SOLOTECH PLUS FORTE ET PLUS PRÉSENTE À NASHVILLE





NASHVILLE, Tenn., le 17 mai 2022 /CNW/ - Dans le cadre de l'extraordinaire croissance que Solotech a connu ces dernières années, la compagnie a annoncé l'ouverture de sa nouvelle et impressionnante installation à Nashville, Tennessee, aux États-Unis.

Couvrant plus de 120 000 pieds carrés, ce nouvel emplacement de Solotech est un puissant reflet de ce que l'entreprise est devenue et une indication claire de la direction qu'elle prend. Le leader mondial en audiovisuel et technologies du divertissement n'a cessé de se développer : non seulement dans son expertise de longue date en solutions événementielles, mais également en tant que l'un des 10 meilleurs intégrateurs de systèmes audiovisuels en Amérique du Nord dans les secteurs corporatifs, des lieux de culte et des transports.

L'expansion de l'aéroport international de Nashville, ainsi que de nouvelles solutions audio, vidéo et d'éclairage dans plusieurs des bars emblématiques de Broadway, plusieurs sièges sociaux majeurs et grandes maisons de culte comptent parmi les projets notables de la région. De plus, Solotech continue d'être une référence majeure dans le circuit des tournées musicales, notamment celles de Kenny Chesney et Carrie Underwood.

Le nouvel entrepôt de Nashville propose plus d'équipement que jamais, offrant une gamme complète de marques et de technologies permettant de répondre à pratiquement toutes les demandes et tous les clients. Ce n'est pas tout : le bâtiment offre des installations de répétition sur place et une configuration de scène complète afin que les artistes et l'équipe de production testent les systèmes de tournée dans des conditions réelles. On y propose également une nouvelle cartographie visuelle de préproduction à la fine pointe de la technologie, permettant aux clients de concevoir et de mettre en scène visuellement leur nouvelle configuration ou installation. En outre, cet emplacement est doté d'un département complet de fabrication, contribuant ainsi à répondre à tous les besoins en matière de conception et de création de systèmes pour une gamme de clients et projets qui ne cesse de croître.

Lee Moro, vice-président, Opérations, Solutions événementielles, Solotech mentionne : « la grande polyvalence et l'offre de service à 360 degrés sont quelques-unes des forces de l'entreprise. Nous travaillons à la fois sur un projet aéroportuaire et auprès d'artistes comme Taylor Swift : cela illustre tout le spectre d'action de l'entreprise. C'est l'essence même de Solotech. »

Michael Casey, représentant, Développement des affaires, Solotech, abonde dans le même sens : « Du côté de l'intégration de systèmes, nous avons la possibilité de développer nos projets dans notre propre atelier. En ce qui concerne les événements, les artistes ont la chance de répéter ici, dans nos espaces, avec le même matériel utilisé qu'en tournée. »

« Nous repoussons toujours les limites », conclut M. Moro tout en désignant les experts de Solotech comme élément indispensable au succès de l'entreprise. « Si vous demandez aux employés d'aller au-delà des attentes, la seule façon d'y parvenir c'est grâce à la passion. Vous devez aimer où vous travaillez. Je pense que nous avons créé quelque chose d'assez spécial ici avec une équipe incroyable de professionnels chevronnés et dévoués. Par ailleurs, si vous souhaitez faire partie de la grande famille Solotech, c'est le moment puisque nous cherchons actuellement à élargir notre bassin de talents! »

Découvrez le nouvel emplacement de Solotech à Nashville : https://www.youtube.com/watch?v=kdFMGPr6uNg

À propos de Solotech

Fondée il y a 45 ans, Solotech est un leader mondial en audiovisuel et en technologies du divertissement comptant 18 emplacements stratégiques au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine. Grâce à un inventaire provenant de plus de 300 manufacturiers et partenaires de renom, Solotech offre sous un même toit des services et solutions en audio, vidéo, éclairage, gréage, habillage de scène et systèmes de contrôle et de collaboration. L'entreprise est reconnue globalement pour son expertise en solutions événementielles et en intégration de systèmes dans divers marchés dont la musique, les sports, les affaires, la culture et l'éducation. La clientèle peut également profiter de son Centre de services, de sa Boutique en ligne et de son savoir-faire en technologies virtuelles. Elle a le plein soutien de trois actionnaires importants?: Claridge, Desjardins Capital et Investissement Québec. Solotech compte plus de 1 360 employés répartis à travers ses bureaux de Los Angeles, Las Vegas, Nashville, Miami, Orlando, Pensacola, Londres, Birmingham, Manchester, Calgary, Toronto, Montréal, Ottawa, Québec, Saguenay, Halifax, Macau et Hong Kong.

Pour en savoir davantage : www.solotech.com/fr

