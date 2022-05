Temenos lance CEO Navigator, un service de conseil en valeur client basé sur des données et destiné aux dirigeants de banque





Temenos (SIX: TEMN) a lancé aujourd'hui Temenos CEO Navigator, un service par abonnement de conseil et d'analyse comparative de la valeur client qui fournit aux cadres bancaires de niveau C des informations exclusives sur la façon d'optimiser leurs investissements technologiques pour stimuler la valeur métier.

Basé sur des enquêtes, ce service stratégique consultatif permet aux banques de découvrir les moteurs de la performance et de la création de valeur et leur fournit les paramètres commerciaux et informatiques dont elles ont besoin pour suivre et améliorer leur rentabilité. Le service CEO Navigator s'appuie sur le programme exclusif de valeurs de référence de Temenos portant sur plus de 100 banques de détail et banques privées participantes du monde entier.

Le service CEO Navigator exploite plus de 50 000 points de données sur les paramètres financiers et opérationnels ainsi que les meilleures pratiques qualitatives de l'ensemble de la chaîne de valeur bancaire, indépendamment des solutions utilisées par la banque, pour fournir aux dirigeants bancaires des informations exclusives et le savoir-faire sectoriel de Temenos. Il permet d'évaluer comment les meilleures pratiques et les meilleures solutions bancaires génèrent des performances élevées en termes d'amélioration des ratios coûts-revenus et du rendement des capitaux propres.

Les analyses du service CEO Navigator de Temenos montrent que les banques qui ont procédé à la transformation numérique de leurs activités et ont abandonné les anciens systèmes traditionnels font la différence dans cinq domaines clés: l'innovation et la croissance, l'orientation client, l'efficacité opérationnelle, le risque et la conformité, et les analyses avancées. Le service CEO Navigator de Temenos suit et fournit les paramètres et les meilleures pratiques dans ces cinq domaines afin de stimuler les performances bancaires. Par exemple, si une banque augmente la proportion des dépenses informatiques qu'elle consacre à la croissance et à l'innovation jusqu'à 58% de la valeur du quartile supérieur, elle devrait également avoir un ratio coût/revenu inférieur et constater une augmentation de sa rentabilité.

Kanika Hope, directrice de la stratégie, Temenos, a déclaré: «Le CEO Navigator de Temenos est un service de conseil de pointe qui offre à nos clients près de 30 ans de propriété intellectuelle bancaire de Temenos en termes d'informations commerciales stratégiques. Totalement indépendant de tout logiciel utilisé, chaque renseignement fourni à la banque est basé sur des sessions interactives entre les dirigeants de la banque et nos consultants en stratégie sur l'ensemble de la chaîne de valeur bancaire. Unique en termes de portée, de nombre et de type de banques et de profondeur des données, ce programme propose aux équipes de direction un plan directeur sur la façon de gérer une banque prospère.»

L'analyse d'une centaine de banques par le service CEO Navigator de Temenos a montré que les banques les plus performantes qui utilisent la plateforme ouverte Temenos pour les services bancaires composites ont obtenu des ratios coûts-revenus parmi les meilleurs du secteur, soit la moitié du taux moyen du secteur, et des rendements des capitaux propres presque trois fois supérieurs à la moyenne du secteur.

Diane Karusisi, PDG de la Banque de Kigali, a déclaré: «Tout le monde trouve normal que Temenos développe et vende des logiciels bancaires, mais personne ne s'attend à ce que Temenos enquête pour vous. Grâce au service CEO Navigator de Temenos, nous avons bénéficié d'une multitude de statistiques et d'informations sur des banques du monde entier. Cela nous a aidés à comprendre, accélérer et optimiser la valeur commerciale créée par notre investissement technologique.»

Azfar Karimuddin, directeur de l'information, Canadian Western Bank, a déclaré: «Notre équipe de direction a conclu que les informations et l'analyse fournies sont extrêmement précieuses. Elles ont apporté une réponse à nos questions sur notre investissement technologique et nous ont éclairés sur le contexte sectoriel pour informer et valider nos efforts.»

Dans le cadre du service CEO Navigator de Temenos, les banques reçoivent un rapport personnalisé comparant leurs performances commerciales à celles de leurs pairs, des mises à jour annuelles du rapport ainsi qu'un accès aux tendances et aux informations de référence globales qui sont mises à jour chaque année. Toute banque cliente devient également membre du programme Temenos Ambassador et bénéficie d'un accès automatique au forum communautaire Temenos, l'événement phare de l'entreprise. Pour plus d'informations, cliquer ici.

