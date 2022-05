BMO améliore le programme Nouveau commencement pour les Ukrainiens déplacés - en élargissant l'accès aux services bancaires sans frais pour les nouveaux arrivants au Canada





MONTRÉAL, le 17 mai 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier facilite la transition des nouveaux arrivants au Canada avec une série de produits bancaires personnalisés sans frais conçus pour les aider à retrouver plus rapidement leur équilibre financier.

« Notre raison d'être, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie comme en affaires, nous incite à soutenir les membres de nos collectivités lorsqu'ils en ont le plus besoin, a déclaré Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants et accroissement de la clientèle, BMO Groupe financier. Grâce aux améliorations apportées à notre programme Nouveau commencement, nous aidons les nouveaux résidents, dont ceux qui ont été déplacés de l'Ukraine, à obtenir le soutien dont ils ont besoin pour établir leurs finances et commencer à construire leur vie ici au Canada. »

Le programme Nouveau commencement avec BMO comprend des services bancaires sans frais mensuels pendant un an avec un compte de chèques du programme Performance, un compartiment de coffre sans frais, la possibilité d'envoyer un nombre illimité de virements sans frais pendant un an par le biais du service Virement de fonds global BMO, un Forfait famille de BMO, dont la possibilité de recevoir une prime en espèces pouvant atteindre 350 $ et plus encore.

Les nouveaux arrivants peuvent également avoir la possibilité de demander une carte de crédit dans le cadre du programme Nouveau commencement avec BMO sans avoir d'antécédents de crédit ou avec des antécédents limités. On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur le programme Nouveau commencement à l'adresse www.bmo.com/nouveau-commencement.

Le programme Nouveau commencement avec BMO pour les personnes arrivant d'Ukraine

BMO a élargi les avantages de son programme Nouveau commencement pour les nouveaux arrivants d'Ukraine en y ajoutant deux années de services bancaires sans frais avec son compte de chèques du programme Performance, en plus de généreuses réductions sur les programmes de prêts et de financement à l'habitation pour les personnes admissibles.

Pour de plus amples renseignements sur le programme Nouveau commencement avec BMO destiné aux nouveaux arrivants d'Ukraine, veuillez consulter le site suivant.

BMO continue d'annuler tous les frais de traitement et de communication pour les virements télégraphiques personnels à des personnes ou à des entités non sanctionnées en Ukraine, à condition que la banque destinataire puisse traiter le virement télégraphique.

Les personnes qui souhaitent contribuer aux efforts de secours sont invitées à faire un don à la Croix-Rouge canadienne en ligne à l'adresse www.croixrouge.ca ou en composant le 1-800-418-1111. BMO continue de faciliter la tâche des clients qui souhaitent soutenir les efforts de secours en acceptant les dons dans ses succursales locales.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1,02 billion de dollars au 31 janvier 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

