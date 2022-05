Top Aces accueille un nouveau leadership en Europe





Stefan Müller nommé directeur général des opérations allemandes

David Bradshaw à la tête de la croissance de Top Aces en Europe

MONTRÉAL, 17 mai 2022 /PRNewswire/ -- Top Aces Inc., fournisseur et chef de file en entraînement aérien avancé avec adversaire (ADAIR) et de soutien aérien rapproché (CAS), est heureux d'annoncer que Stefan Müller et David Bradshaw se sont joints à Top Aces pour diriger la croissance et les opérations de l'entreprise à travers l'Europe.

Stefan Müller a été nommé directeur général du programme allemand de Top Aces et supervisera le contrat renouvelé avec les forces armées allemandes (GAF), en plus de l'intégration de capacités de formation avancées. Stefan apporte une solide feuille de route au sein de Top Aces, grâce à plusieurs expériences enrichissantes telles que ses 18 ans de carrière en tant que pilote de chasse dans la marine allemande et au sein des forces armées allemandes (GAF), son rôle en tant que PDG de GFD GmbH, et plus récemment le poste de responsable des services de mission et de vol Airbus DS (Défense et Espace).

« Avec sa technologie de pointe et son personnel hautement expérimenté, Top Aces offre l'entraînement au combat aérien le plus avancé qui existe aujourd'hui. Je suis ravi de travailler à nouveau avec mes anciens collègues et amis des GAF et de contribuer à faire progresser leur préparation à un niveau supérieur », a déclaré Müller.

David Bradshaw, nommé directeur du développement des affaires (Europe) pour Top Aces, est un Air Commodore (équivalent au grade de brigadier-général) récemment retraité, un ancien instructeur d'armes de chasse, ainsi qu'un vétéran accompli de 30 ans de service à la Royal Air Force (RAF). Avant de se joindre à l'entreprise, David a dirigé l'entrée en service du F-35 Lightning et était responsable du portefeuille Combat Air de la RAF, incluant la modernisation de l'infrastructure opérationnelle d'entraînement aérien du Royaume-Uni.

« Je suis extrêmement fier de me joindre à la première équipe d'entraînement de combat aérien au monde », a déclaré Bradshaw. « Toujours concentré sur les besoins de mes collègues de première ligne, je suis impatient d'apporter à nos clients européens toute l'expertise et l'impressionnante gamme de capacités avancées de Top Aces », a-t-il ajouté.

Ces deux nominations clées surviennent alors que Top Aces réalise une série d'investissements essentiels, garantissant ainsi que l'entreprise reste à l'avant-garde de l'évolution mondiale de la technologie et de la formation en matière de combat aérien. Plus récemment, Blue Air Training et Top Aces ont uni leurs forces, faisant de la société combinée le fournisseur de formation ADAIR et JTAC (Joint Terminal Attack Controller) le plus compétent et expérimenté au monde.

En 2021, Top Aces a lancé son système de mission AAMS (Advanced Aggressor Mission System) révolutionnaire permettant la simulation de chasseurs avancés à l'aide d'avions rentables d'une génération inférieure. Aujourd'hui, Top Aces possède plus de 100 avions, dont 29 chasseurs F-16 qui seront mis à niveau avec AAMS et désignés F-16 AAF (Advanced Aggressor Fighter) ? dont le premier d'entre eux a été mis en service plus tôt cette année. Les chasseurs A-4 AAF de la société en Allemagne sont entièrement équipés d'AAMS et fonctionnent avec un radar AESA (Advanced Electronically Scanned Array) pour une expérience de formation hautement représentative des menaces.

« Je suis ravi d'accueillir Stefan et David chez Top Aces. Leur parcours unique et leur grand leadership s'avèreront inestimables en Europe, alors que les pays de l'OTAN augmentent leur demande pour un entraînement aérien de haute qualité, représentatif des adversaires », a déclaré Didier Toussaint, chef des opérations de Top Aces.

À propos de Top Aces

Top Aces offre une formation avancée d'entraînement avec adversaire (ADAIR), la défense aérienne et le contrôleur interarmées de la finale de l'attaque (JTAC) aux principales forces aériennes du monde. L'entreprise possède la plus grande flotte d'avions de combat exploités commercialement en service actif et représente la première entreprise au monde à acquérir le F-16 supersonique. La formation critique de Top Aces améliore la préparation opérationnelle des forces de combat en offrant une expérience du monde réel, tout en créant des économies significatives, prolongeant le cycle de vie des flottes militaires. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.topaces.com.

En mars 2022, Top Aces et Blue Air Training (Blue Air) ont uni leurs forces, offrant aux clients militaires un accès à la meilleure expertise de formation JTAC de Blue Air, en plus de permettre l'accès aux capacités de Top Aces à entraîner les pilotes à combattre les flottes d'avions ennemis les plus poussées au monde. Pour plus d'informations sur Blue Air, veuillez visiter www.BlueAirTraining.com .

À propos de l'AAMS

« L'Advanced Aggressor Mission System » (AAMS) a été lancée en 2021 après 4 ans de recherche et développement par les ingénieurs et techniciens de Top Aces à Montréal, au Québec et à Mesa, en Arizona. Cette nouvelle technologie révolutionnaire permet à un avion de simuler les capacités très avancées des adversaires modernes dans le combat air-air. Pour plus d'informations sur l'AAMS, veuillez visiter : www.topaces.com/aams.

