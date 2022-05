Avoir un impact : Le KIIT se classe au 8e rang mondial en matière de réduction des inégalités, un des objectifs de développement durable





BHUBANESWAR, Inde, 17 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le KIIT Deemed-to-be-University, situé dans la ville de Bhubaneswar, était classé 8e meilleure université au monde dans le prestigieux classement Impact Rankings 2022 de Times Higher Education, en reconnaissance des progrès impressionnants que l'établissement a accomplis en matière de réduction des inégalités.

L'atteinte de l'égalité entre les sexes fait partie des principaux paramètres des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

Le Times Higher Education, une organisation basée à Londres qui classe chaque année les instituts et les universités en fonction de différents paramètres, notamment dans son célèbre « classement mondial des universités », a publié le dernier rapport de son classement Impact Rankings 2022 le 28 avril.

Le classement Impact Rankings évalue l'engagement des universités envers la durabilité dans quatre grands domaines : la recherche, la gestion, la sensibilisation et l'enseignement.

Le KIIT était l'une des rares universités indiennes à figurer dans la liste. En se classant en 8e position, l'établissement obtient une reconnaissance de son engagement à atteindre l'excellence dans tous les domaines académiques. Le score élevé du KIIT reflète aussi sa responsabilité sociale et ses contributions significatives aux ODD.

Le fondateur du KIIT et du KISS, le professeur Achyuta Samanta, a salué cette réalisation historique et a déclaré : "Le fait que le KIIT compte parmi les universités les plus influentes au monde pour le paramètre de la réduction des inégalités reflète l'énorme contribution que l'établissement apporte à ce domaine depuis des décennies."

M. Samanta a aussi félicité le chancelier, le professeur Ved Prakash ; la vice-chancelière, la professeure Sasmita Samanta ; ainsi que le corps professoral, le personnel et les étudiants du KIIT pour cette réalisation unique.

Le KIIT, une des principales universités indiennes, attire des étudiants venus de l'Inde entière et de plus de 53 nations pour suivre des formations professionnelles et techniques. Largement considéré comme l'université offrant l'expérience étudiant la plus conviviale, l'établissement valorise et chérit les principes de la compassion et de l'humanité.

En plus d'avoir obtenu la 8e position mondiale en matière de réduction des inégalités, le KIIT s'est classé entre le 200e et le 101e rang, parmi 1 500 universités de 106 pays, pour ses réalisations liées à d'autres ODD, notamment les objectifs "Éducation de qualité", "Paix, justice et institutions efficaces" et "Partenariats pour la réalisation des objectifs". La position globale de l'établissement se trouvait entre le 300e et le 201e rang du classement.

Outre un enseignement et un programme de recherche de qualité, le KIIT participe activement à un large éventail d'activités de développement social depuis sa création.

Le KIIT a réalisé un travail considérable dans le domaine de la réduction des inégalités. En reconnaissance de ces réalisations, l'établissement était classé au 8e rang mondial pour ce paramètre de l'ODD, une position qui souligne non seulement l'engagement ferme du KIIT envers chacun des 17 ODD, mais aussi les contributions qu'il y apporte par le biais de ses programmes universitaires et sociaux.

Fier d'être une université communautaire, le KIIT a contribué à des enjeux sociaux urgents tels que la réduction de la pauvreté par l'éducation, l'autonomisation des femmes, l'égalité des chances en milieu de travail, le développement rural, l'aide aux populations tribales, l'art, la culture et la littérature.

À propos du KIIT

L'Université a été fondée en 1992-93 par le professeur Samanta, éminent pédagogue et militant social. L'établissement a commencé modestement comme centre de formation professionnelle. Toutefois, ses principes et sa vision sous-jacente à rendre l'éducation de qualité accessible à tous en ont fait un lieu prisé pour les études supérieures. L'établissement est devenu un centre d'enseignement supérieur en 1997, son année de base. Depuis, le KIIT connaît une croissance exponentielle et est devenu une référence absolue en matière d'éducation et de recherche.

