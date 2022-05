Sécurité routière - La municipalité de Val-des-Bois obtient le statut de village-relais





GATINEAU, QC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Une nouvelle municipalité s'ajoute au réseau des villages-relais, permettant ainsi à une localité supplémentaire d'offrir aux usagers de la route des lieux d'arrêt accueillants et sécuritaires. Il s'agit de la 44e localité à recevoir cette certification.

La municipalité de Val-des-Bois, porte d'entrée de la réserve faunique de Papineau-Labelle, compte près de 1?000 habitants et est située à la jonction des routes 307 et 309. Les voyageurs peuvent bénéficier d'une variété d'attraits touristiques et de services de proximité ainsi que d'une halte routière municipale.

Citations

« Je suis heureux que Val-des-Bois vienne enrichir le réseau des villages-relais. Ce circuit, qui s'étend dans tout le Québec, se révèle nécessaire pour assurer la sécurité dans les déplacements des usagers de la route et offrir un lieu d'arrêt accessible en tout temps et doté de différents services. Val-des-Bois a été choisie pour sa qualité d'accueil et ses attraits touristiques, culturels et naturels, et elle exerce un rôle dans le développement local et régional de l'Outaouais. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis très fier de ce statut de village-relais accordé à la magnifique municipalité de Val-des-Bois chez nous, dans Papineau, en Outaouais. À l'aube de la saison estivale, j'invite donc la population à venir faire une pause et à en profiter pour découvrir les nombreux plans d'eau naturels, les paysages montagneux et les forêts de Val-des-Bois et de ses alentours. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Concept unique en Amérique du Nord, les villages-relais sont des municipalités de moins de 10?000 habitants reconnues par le ministère des Transports. Elles sont sélectionnées en fonction de leur emplacement ainsi que pour la diversité des services offerts.

Le Ministère, en partenariat avec les villages-relais de La Guadeloupe , de La Doré et de Rivière-au-Tonnerre, déploie un projet pilote visant la mise en place de toilettes autonettoyantes. Ces aménagements viennent renforcer l'accessibilité à un service sanitaire en tout temps dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre.

Liens connexes

