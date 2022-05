Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de 13,2 millions de dollars pour former 660 travailleuses et travailleurs des métiers de l'eau





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un investissement de 13,2 millions de dollars pour assurer la formation de 660 opératrices et opérateurs d'installations du traitement de l'eau au cours des quatre prochaines années.

Les métiers de l'eau font l'objet d'un nouveau volet du Programme de formations de courte durée (COUD) privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Les instances municipales y sont exceptionnellement admissibles, puisque 40 % des personnes employées dans ce domaine oeuvrent au sein des municipalités et des municipalités régionales de comté. Cette ouverture vise à assurer la continuité des services en ce qui touche l'eau potable et les eaux usées.

Le soutien financier offert dans le cadre du programme COUD couvre notamment les salaires des participantes et participants pendant leurs heures d'études et de stage. Les formations seront offertes par l'entremise des cégeps et des centres de services scolaires.

Citations

« Le traitement et l'assainissement des eaux sont essentiels à la santé des citoyens et à la protection de notre environnement. Le secteur des métiers de l'eau fait face à un vieillissement de sa main-d'oeuvre et évolue dans un contexte de rareté de main-d'oeuvre généralisée. C'est pourquoi il est nécessaire de soutenir la formation d'une relève capable d'assurer le maintien de ces services essentiels, tant au sein des municipalités qu'au sein des entreprises ayant des besoins à cet égard. La création du volet Métiers de l'eau du programme COUD est un exemple de plus de l'engagement constant de notre gouvernement dans toute une variété de secteurs, en réponse aux défis de main-d'oeuvre qui seront les nôtres pour plusieurs années encore. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La question de la formation du personnel qui s'occupe de notre eau est cruciale dans nos municipalités. L'ensemble des interventions visant la protection, la production, la distribution et le contrôle de la qualité de l'eau potable ainsi que le traitement des eaux usées est et doit demeurer au coeur de nos priorités. L'annonce d'aujourd'hui contribuera à assurer la qualité de l'eau, la qualité des services publics et la capacité d'agir du secteur privé pour les années à venir. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants

Le programme COUD permet de former des travailleuses et des travailleurs en alternance travail-études, dans le cadre de formations de courte durée menant notamment à des diplômes d'études professionnelles et à des attestations d'études collégiales. Le programme s'adresse aux entreprises qui peuvent bénéficier de projets de formation déposés par l'intermédiaire des promoteurs collectifs, dont les comités sectoriels de main-d'oeuvre, notamment celui de l'environnement.

Le financement de ce volet du programme COUD a été annoncé dans le cadre du budget du 22 mars 2022. Les projets seront acceptés jusqu'à épuisement des fonds.

La CPMT est une instance de concertation nationale qui réunit les dirigeants représentant les entreprises, la main-d'oeuvre, les organismes communautaires actifs dans le domaine de l'employabilité, le milieu de l'enseignement et les ministères à vocation économique et sociale.

Les détails de ce programme COUD volet Métiers de l'eau sont disponibles au : https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/coud-eau.asp

Le soutien des travailleurs en matière d'emploi permet l'atteinte d'objectifs présentés dans le Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, comme celui de favoriser l'intégration professionnelle et le maintien en emploi.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Communiqué envoyé le 17 mai 2022 à 10:00 et diffusé par :