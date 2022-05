Soirée de l'excellence en génie : l'Ordre des ingénieurs du Québec remettra douze prix à des membres de la profession le 18 mai





MONTRÉAL, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Ordre des ingénieurs du Québec invite les représentants des médias à la Soirée de l'excellence en génie qui aura lieu mercredi le 18 mai 2022 au Théâtre Rialto de Montréal ainsi qu'en webdiffusion en direct.

Description

Coanimée par la présidente de l'Ordre, Kathy Baig, ing., MBA, ASC, DHC, et l'humoriste Alexandre Barrette, cette célébration du génie québécois, sous le thème « La relève en génie nous dessine de nouveaux horizons », sera l'occasion d'honorer des ingénieurs inspirants pour la profession et l'ensemble de la société dans les 12 catégories suivantes :

Grand Prix d'excellence professionnelle, plus haute distinction de l'Ordre, remise depuis 1991;

Prix de la présidence pour implication exceptionnelle à l'Ordre;

présidence pour implication exceptionnelle à l'Ordre; 10 prix Honoris Genius : Innovation technologique, Entrepreneuriat, Recherche ou enseignement du génie, Relève, Engagement social, Développement durable, Projet d'ingénierie, Projet innovant régional, Mentorat, Progression des femmes dans la profession.

Une trentaine de finalistes sont en lice pour ces prix.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 70 000 professionnels et professionnelles du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d'encadrer l'exercice de l'ingénierie et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

