En action pour réduire : RECYC-QUÉBEC dévoile son Plan stratégique 2022-2025





MONTRÉAL, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - RECYC-QUÉBEC présente aujourd'hui son Plan stratégique 2022-2025. Ce plan a été élaboré alors que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) entamait ses travaux sur L'état des lieux et la gestion des résidus ultimes, qui allaient culminer sur une série de recommandations visant à améliorer la gestion en fin de vie des matières résiduelles. Ce plan stratégique se veut la boussole qui guidera l'organisation pour les trois prochaines années, tout en éclairant déjà la voie pour le suivant. En cohérence avec le rapport du BAPE, il souligne la nécessité d'augmenter la cadence et de faire plus et mieux en ce qui a trait à la gestion des déchets au Québec.

Six orientations stratégiques ont ainsi été retenues pour la période 2022-2025, lesquelles s'articulent autour de quatre enjeux :

Enjeu 1 : Des modes de production et de consommation plus responsables

Orientation 1: Préserver les ressources et réduire le gaspillage

Enjeu 2 : La réduction de l'élimination

Orientation 2 : Veiller à la performance des systèmes de récupération et de recyclage

Orientation 3 : Assurer la mise en oeuvre des orientations gouvernementales visant à détourner les matières organiques de l'élimination

Orientation 4 : Améliorer la performance du Québec en gestion des matières résiduelles

Enjeu 3 : Un rôle et une expertise consolidés

Orientation 5 : Bonifier l'accompagnement et les services offerts

Enjeu 4 : Une société d'État agile et performante

Orientation 6 : Viser les meilleures pratiques organisationnelles

Ces orientations visent spécifiquement la préservation des ressources et la prévention du gaspillage, en passant par la réduction à la source, l'économie circulaire et l'innovation dans la chaîne de valeur des matières résiduelles.

Le plan stratégique a été élaboré en codéveloppement avec des parties prenantes internes et externes, selon une approche d'enquête appréciative auprès d'acteurs issus d'autres sociétés d'État, du secteur environnemental, ainsi que d'organisations inspirantes oeuvrant dans d'autres champs d'activité. Les membres du personnel de RECYC-QUÉBEC et de son conseil d'administration ont également pris part à l'exercice.

Le document complet peut être consulté sur le site Web de RECYC-QUÉBEC : Plan stratégique 2022-2025.

Citations

« Les objectifs soutenus par ce plan stratégique sont cohérents avec la vision de notre gouvernement pour une économie verte et il correspond à nos objectifs en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques. Les orientations énoncées dans ce plan sont aussi bien alignées avec les conclusions du BAPE sur la gestion de l'élimination au Québec et rappellent qu'il reste beaucoup de travail à faire pour mieux gérer nos matières résiduelles et aspirer à une économie plus sobre dans l'usage de ses ressources. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Ce nouveau plan stratégique nous permettra de poursuivre le travail entamé au cours des cinq dernières années et de mettre en oeuvre les importantes réformes adoptées dans la foulée de notre 30e anniversaire, soit la modernisation de la collecte sélective, l'élargissement de la consigne et la mise en oeuvre de la Stratégie de valorisation de la matière organique. Chacune des actions contenues dans ce plan permet assurément à RECYC-QUÉBEC d'ancrer sa position de référence pour tout ce qui touche la réduction à la source, l'économie circulaire et la gestion responsable des matières résiduelles au Québec. Il se veut comme une feuille de route proposant des solutions concrètes au contexte actuel, où le recyclage ne suffit plus et où la gestion des matières résiduelles interpelle toutes les stratégies d'économie circulaire. Et il sert aussi pour nous de formidable tremplin vers encore plus d'innovation. »

Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

Lien connexe :

Vidéo résumant les grandes lignes du plan stratégique 2022-2025 : https://youtu.be/VPqn69CAgEg

À propos de RECYC-QUÉBEC -- www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

