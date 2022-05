Connexion, le salon de la transformation numérique : Enfin de retour en présentiel pour sa 5ème édition !





MONTRÉAL, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Connexion, le salon de la transformation numérique, aura lieu le 9 juin prochain au Palais des congrès de Montréal, un retour en présentiel après deux années en virtuel. Organisé par Les Affaires, une marque du Groupe Contex, l'événement qui célèbre sa 5ème année d'existence continue sa mission, soit d'être le rendez-vous incontournable pour trouver des outils concrets et des partenaires d'affaires stratégiques pour réussir son virage numérique.

« Il est grand temps de se retrouver pour découvrir de nouveaux produits et services, et pour échanger sur les solutions et les meilleures pratiques de l'heure en matière numérique. Connexion, c'est l'événement à ne pas manquer car il vous permettra de faire le point sur la transformation de votre entreprise et d'explorer de belles avenues pour la suite », indique Pierre Marcoux, président du groupe Contex.

Le Salon débutera par une conférence animée par Marine Thomas, rédactrice en chef du journal Les Affaires, accompagnée de Nathalie de Marcellis-Warin, PDG du CIRANO et professeure titulaire à Polytechnique Montréal. Elles présenteront l'évolution de la maturité numérique des entreprises québécoises depuis la pandémie. La programmation proposera un éventail de 50 activités dont plus de 25 conférences animées par des experts tout au long de la journée. On y retrouvera, notamment, Jean-Philippe Gauthier de Google Canada, Wilhelm Bielert de Premier Tech, Charles Deguire de Kinova, et Benoit Moffet Bédard de Norda Stelo. Des ateliers pratiques jalonneront également le parcours du visiteur qui souhaiterait approfondir des sujets plus spécifiques. Cette journée permettra aux 3000 décideurs attendus de réseauter dans cet écosystème et de visiter près de 60 exposants du domaine.

« Le salon Connexion, c'est l'occasion unique de rencontrer et d'apprendre grâce à des experts, des conseillers et des consultants du monde de la transformation numérique. C'est aussi une opportunité de partager avec vos pairs les expériences vécues. D'ailleurs, plus de la moitié des inscrits à Connexion sont des hauts dirigeants et décideurs d'entreprises québécoises désireux de poursuivre sur leur élan. », souligne Pierre Marcoux.

Pour vous inscrire à l'événement, rendez-vous sur la page connexion.lesaffaires.com.

À propos de Connexion, le salon de la transformation numérique

Connexion est l'unique salon dédié aux défis de la transformation numérique. Plus de 3000 experts et participants provenant de tous les domaines de la transformation numérique sont attendus afin d'échanger sur les solutions et les meilleures pratiques de l'heure. Ils et elles sauront vous guider, vous accompagner, vous apporter des solutions concrètes qui répondent à la réalité de votre entreprise et à celle du marché québécois actuel. Connexion, c'est aussi un regard à 360 degrés sur les possibilités d'améliorer l'efficacité de votre entreprise et la rendre plus concurrentielle dans vos marchés.

À propos du Groupe Contex

Fondé en 2019, Groupe Contex est un leader canadien dans la création de conférences, d'expositions et de formations et un éditeur de publications et de sites web prestigieux, destinés à de nombreuses clientèles d'affaires. L'entreprise, qui compte une centaine d'employés, évolue à travers plusieurs grandes marques, dont Les Affaires, Contech Bâtiment, Avantages et Benefits Canada. Contex permet ainsi aux gens d'affaires canadiens de réaliser leur plein potentiel grâce à une connaissance accrue de leur environnement et une mise en relation au sein même des nombreuses industries desservies.

