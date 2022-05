CADRE RÉGLEMENTAIRE ESSENTIEL POUR LES CIGARETTES ÉLECTRONIQUES SUR LES MARCHÉS MAROCAIN ET ALGÉRIEN CAR LA PRÉVALENCE DU TABAGISME DEVRAIT AUGMENTER SENSIBLEMENT D'ICI 2025





RELX International, société multinationale responsable dans le domaine des cigarettes électroniques, exhorte les décideurs au Maroc et en Algérie à mettre en place des cadres réglementaires exhaustifs pour les cigarettes électroniques, en prévision d'une augmentation attendue des habitudes de consommation de tabac. Des recherches menées de longue date ont montré que fumer des cigarettes traditionnelles à base de tabac présente des risques importants pour la santé.

Selon les données compilées par le site Web GSTHR.org (Global State of Tobacco Harm Reduction - État mondial de la réduction des méfaits du tabac), on observe une tendance à la hausse de la prévalence actuelle du tabagisme dans la population générale au Maroc.

En 2015, la prévalence globale a été estimée à 23 %, avec une projection d'augmentation à 28 % d'ici 2025 au Maroc. [1]. Tandis qu'en Algérie, les tendances actuelles du tabagisme pour l'ensemble de la population adulte devraient également augmenter, avec une estimation de 16,9 % d'ici 2025 selon GSTHR.org. [2].

Contrairement aux cigarettes traditionnelles, les cigarettes électroniques sont de plus en plus plébiscitées comme une meilleure alternative et peuvent même aider les fumeurs adultes à réduire ou à arrêter complètement de fumer selon plusieurs organisations, dont le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni. Ce service a constaté que les cigarettes électroniques sont environ 95 % moins nocives que le tabac et qu'elles ont le potentiel d'aider les fumeurs à arrêter complètement de fumer [3]. Un essai clinique sans précédent mené par l'Université Queen Mary de Londres a également révélé que les cigarettes électroniques sont presque deux fois plus efficaces que les traitements de substitution de la nicotine, tels que les patchs et les chewing-gums, pour aider les fumeurs à arrêter de fumer [4].

Alors que de plus en plus de gouvernements et d'autorités sanitaires approuvent les avantages des cigarettes électroniques sur la base de tests scientifiques, et compte tenu de l'augmentation prévue des habitudes de consommation de tabac au Maroc et en Algérie, les autorités devraient déployer des dispositifs réglementaires proportionnés aux risques pour régir l'importation, la commercialisation et la distribution des cigarettes électroniques. Ce faisant, les fumeurs adultes des deux pays auront accès à des produits de qualité de marques telles que RELX, qui respectent les réglementations internationales et locales en matière de qualité et de sécurité sanitaire, dont le prix est accessible, et qui sont importés et distribués légalement, soutenant ainsi l'économie.

Si ces marchés ne sont pas réglementés, il est probable que le commerce illicite se développera de manière significative, et verra les marchés inondés de produits contrefaits de qualité douteuse. Ces produits pourraient représenter un risque important pour la santé des fumeurs et pourraient se retrouver entre les mains de personnes n'ayant pas l'âge légal de fumer.

RELX International

