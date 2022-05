Oregon Tool célèbre son 75e anniversaire





En 1947, le sylviculteur Joe Cox observa les mâchoires en forme de C d'une larve de coléoptères xylophages mâchant habilement du bois. Ce fut l'inspiration de sa « Cox Chipper Chain » qu'il inventa en toute discrétion dans le sous-sol de sa maison à Portland, dans l'Oregon. La même année, Joe Cox lança la société Oregon Saw Chain Corp. pour produire sa chaîne de scie - et ce qui n'était au départ qu'une startup basée dans le sous-sol d'une maison a fini par devenir un fabricant d'envergure mondiale. Au fil du temps, Joe et sa chaîne de scie ont révolutionné l'industrie du bois, et aujourd'hui l'entreprise qu'il a fondée est le fabricant n° 1 au monde de la Saw Chaintm.

Après de nombreuses fusions acquisitions, l'entreprise, connue aujourd'hui sous le nom d'Oregon Tool, est aujourd'hui une multinationale. Avec ses 3 000 coéquipiers (Team Members), Oregon Tool vend des milliers de produits dans plus de 110 pays. Oregon Tool est un fabricant de premier plan de chaînes de scie et de guides pour tronçonneuses, et de chaînes de scie diamantées pour le béton et les tuyaux, l'un des principaux fabricants d'accessoires pour tracteurs agricoles, ainsi que le principal fabricant d'équipement d'origine (OEM) et fournisseur de pièces de première monte et de rechange.

« Joe Cox cherchait à améliorer les performances de coupe pour ses collègues de l'industrie. Son esprit novateur et pionnier l'a amené à se tourner vers la nature pour trouver une solution, et ce qu'il a appris du coléoptère xylophage a non seulement fourni le modèle de sa chaîne homonyme, mais aussi de toutes les chaînes de scie fabriquées ces 75 dernières années », a déclaré Paul Tonnesen, PDG d'Oregon Tool. « Le travail de Joe, qui a transformé l'industrie, est à l'origine de notre entreprise, et tout ce qu'il a fait ainsi que la personne qu'il a été continuent d'inspirer les membres de notre équipe dans le monde entier. »

Au fil des décennies, Oregon Tool a persévéré dans l'esprit d'innovation de son fondateur et est restée enracinée dans quatre valeurs fondamentales : diriger avec humilité, faire preuve d'esprit pionnier, penser la gestion de façon globale et travailler de manière responsable. L'entreprise est un chef de file dans la fabrication de chaînes de scie et d'autres outils qui ont ouvert la voie à des moyens plus faciles et plus sûrs de couper. Dans les années 1970, la marque Oregon® a établi les normes de sécurité des tronçonneuses pour le reste l'industrie, tandis que la marque ICS® a innové dans le segment de la coupe du béton par chaîne de scie diamantée avec des découpeuses électriques qui ont permis d'offrir aux professionnels un moyen plus sûr de découper les tuyaux dans les tranchées creusées pour les accueillir.

En guise de clin d'oeil à son héritage et à ses valeurs fondamentales, Oregon Tool a lancé l'Initiative T.R.E.E., axée sur quatre domaines clés : Formation, régénération, environnement et éducation. Dans le cadre de l'initiative T.R.E.E., l'entreprise continue son partenariat avec Tree-Nation pour poursuivre les activités de reboisement, l'objectif pour 2022 étant de planter 75 000 arbres. L'entreprise coordonnera son deuxième événement annuel RUN, WALK, BIKE tout au long de l'année, invitant ses Team Members du monde entier à bouger pour soutenir la santé de la planète.

À propos d'Oregon Tool

Oregon Tool est une plateforme mondiale d'outils de coupe de précision de marque haut de gamme axée sur le marché secondaire. Le portefeuille de marques de la société est spécialisé dans les outils de coupe de précision de qualité professionnelle pour : la foresterie, la pelouse et le jardin ; les exploitations agricoles, l'élevage et l'agriculture ; ainsi que la coupe et la finition du béton. Basée à Portland, dans l'Oregon, avec une empreinte de fabrication et de distribution multinationale, Oregon Tool vend ses produits dans plus de 110 pays sous les marques Oregon®, Woods®, ICS®, Pentruder®, Merit®, Carlton® et SpeeCo®. La société est le premier fabricant mondial de chaînes de scie et de guides pour tronçonneuses, et de chaînes de scie diamantées pour le béton et les tuyaux, l'un des principaux fabricants d'accessoires pour tracteurs agricoles et le principal fabricant d'équipement d'origine (OEM) et fournisseur de pièces de première monte et de rechange. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.oregontool.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 mai 2022 à 09:25 et diffusé par :