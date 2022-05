MOËT HENNESSY LANCE LA PREMIÈRE ÉDITION DU WORLD LIVING SOILS FORUM : MOBILISER ET AGIR POUR LES SOLS VIVANTS





PARIS, 17 mai 2022 /PRNewswire/ -- Fidèle à ses engagements sur les sols vivants depuis de nombreuses années et réitérés durant le salon Vinexpo en 2020 à Paris, Moët Hennessy, division Vins & Spiritueux du groupe LVMH, organise la première édition du World Living Soils Forum (WLSF), du 1er au 2 juin 2022, à Arles-en-Provence. Organisé autour d'une agora ouverte et participative, pour un partage dynamique et collectif de solutions, cet événement réunira scientifiques et experts internationaux, personnalités engagées et acteurs principalement du secteur de la viticulture pour renforcer encore l'action de Moët Hennessy sur la protection du vivant et de l'environnement.

UNE RÉFLEXION GLOBALE ET RESPONSABLE SUR LES SOLS VIVANTS

Depuis toujours, la volonté de préservation des sols fait partie de l'ADN des Maisons de Moët Hennessy et de leurs fondateurs, désireux de transmettre leurs terroirs et leur savoir-faire aux générations futures.

Moët Hennessy a fait de la thématique des sols vivants (« Living Soils ») l'enjeu principal de sa politique de développement durable, et ce dans un environnement en mutation et aux problématiques complexes.

La mission fondamentale du WLSF est d'accélérer encore le développement et le partage d'un ensemble de connaissances pour favoriser la protection et la régénération des sols dans le domaine de la viticulture à un niveau global. Une mission qui se traduit notamment par la préservation et la biodiversité, l'adaptation au changement climatique, la gestion et la minimisation de la consommation d'eau. C'est pourquoi ce Forum vise à rallier des experts du monde entier, des scientifiques, des chercheurs, des acteurs de l'industrie viticole, pour partager des expériences, des applications optimales, des solutions appliquées dans d'autres pays voire d'autres activités agricoles.

Philippe Schaus, Président-directeur général de Moët Hennessy déclare : « Nous avons besoin de trouver de nouvelles et ambitieuses solutions concrètes aux enjeux directement et indirectement liées à la conservation et la régénération des sols en viticulture. Ensuite, nous devons les mutualiser pour les mettre à la disposition du monde entier. Il en va de l'avenir même de nos activités ! C'est tout le sens de cette première édition du « World Living Soils Forum » pour laquelle nous avons constitué un comité d'experts internes et externes, issus du monde entier, pour élaborer un programme aussi ambitieux qu'inédit. Nous voulons faire de ce forum un lieu d'échange global pour tout le secteur pour agir vite et encore mieux tout en nous appuyant sur un cadre scientifique rigoureux. »

Pour participer au forum, enregistrez-vous en ligne sur www.worldlivingsoilsforum.com.

A propos de Moët Hennessy

Moët Hennessy, la division vins et spiritueux de LVMH, regroupe vingt-cinq Maisons, reconnues internationalement pour la richesse de leurs terroirs, la qualité de leurs produits et le savoir-faire artisanal dont elles sont issues. Moët Hennessy est engagé depuis de nombreuses années dans un programme environnemental et social qui s'exprime au travers de Living Soils Living Together.

Ao Yun, Arbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Bodega Numanthia, Cape Mentelle, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Cheval des Andes, Clos19, Cloudy Bay, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Newton, Ruinart, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Volcán de mi Tierra, Woodinville.

