Services financiers Innovation CIBC annonce un financement en capital de croissance de 35 M$ pour Impartner





Services financiers Innovation CIBC a le plaisir d'annoncer un financement en capital de croissance de 35 M$ pour la société Impartner Inc. (« Impartner ») de Salt Lake City, qui gère une importante plateforme de gestion des relations partenaires (PRM). Impartner prévoit s'en servir pour augmenter ses investissements dans les segments ventes et marketing; stratégie de mise en marché; et recherche et développement, afin d'accélérer sa croissance.

Impartner offre une plateforme de canaux pour la gestion des relations partenaires qui permet aux clients d'optimiser leurs canaux indirects et leurs relations avec les revendeurs. La société propose ainsi un ensemble complet d'outils, dans un seul volet, pour amplifier le rendement et stimuler la croissance des canaux de vente des entreprises.

« Impartner a fait un travail remarquable dans la croissance de ses activités et de la catégorie PRM dans son ensemble. L'équipe Services financiers Innovation CIBC est très heureuse de soutenir les ambitions de croissance d'Impartner et de continuer à renforcer sa relation avec cette société désireuse de prendre de l'expansion et de se faire connaitre », a déclaré Youssef Kabbani, directeur en chef au bureau de Menlo Park de Services financiers Innovation CIBC.

« Pour croître en 2022 et au-delà, il faut se concentrer sur les canaux de vente indirects, et les entreprises de premier plan le savent, a expliqué Jonathan Spira, chef des services financiers d'Impartner. Pour nous, les canaux ont toujours représenté une priorité et nous sommes ravis que Services financiers Innovation CIBC appuie notre vision. Aujourd'hui, Impartner est la principale plateforme de gestion des écosystèmes de partenaires au monde, et nous entendons bien maintenir notre position. »

« L'investissement de Services financiers Innovation CIBC accélérera la trajectoire de croissance d'Impartner, a-t-il ajouté. Cette équipe possède une grande expertise dans le soutien au développement d'entreprises technologiques de premier plan et nous sommes convaincus que ce partenariat permettra de poursuivre le développement de notre plateforme primée au bénéfice direct de nos clients. »

Dans les dernières années, Impartner a reçu de nombreuses distinctions, comme le Prix Innovation 2022 du Business Intelligence Group pour son récent lancement d'Impartner PXtm PartnerExperience, un prix Stevie d'or pour son innovation dans le domaine de l'expérience partenaire, et G2 lui a décerné les mentions de chef de file en gestion des relations partenaires et de plateforme que les utilisateurs sont les plus enclins à recommander sur le marché intermédiaire.

Les investisseurs actuels de la société comprennent Brighton Park Capital, Savant Growth et Emergence Capital.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l'innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l'équipe est riche d'une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos d'Impartner

Impartner est le fournisseur de technologies de gestion des canaux qui croit le plus rapidement et a reçu le plus grand nombre de prix, notamment pour ses solutions phare de gestion des relations partenaires et d'automatisation du marketing par les canaux, qui aident les entreprises partout dans le monde à gérer leurs relations avec les partenaires, à stimuler la demande par l'intermédiaire de partenaires et à accroître les revenus et la rentabilité par l'intermédiaire de canaux de vente indirects.

Pour obtenir plus de renseignements sur Impartner, visitez le site impartner.com.

