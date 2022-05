Avis aux médias - La gouverneure générale prononcera une allocution lors de la cérémonie de remise des Prix du Gouverneur général pour l'innovation





OTTAWA, ON, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, prononcera le discours d'ouverture lors de la cérémonie de remise des Prix du Gouverneur général pour l'innovation. Ces prix reconnaissent des pionniers qui aident à façonner notre société et notre avenir et inspirent la prochaine génération d'innovateurs.

Date : le 19 mai 2022

Heure : 15 h HAE

Lieu : cérémonie virtuelle (YouTube)

Les récipiendaires des Prix du Gouverneur général pour l'innovation 2022 sont :

CarbonCure, pour son travail dans le domaine des technologies d'élimination du dioxyde de carbone pour l'industrie du béton

L'équipe du projet de systèmes de nanoparticules lipidiques (NPL), pour avoir mis au point une technologie qui permet aux vaccins à ARNm de combattre la COVID-19

L'équipe d'ApplyBoard, pour son travail visant à améliorer l'accès à l'éducation partout dans le monde

L'école Pirurvik - un lieu pour grandir, pour son initiative transformatrice de l'éducation à la petite enfance qui allie l'Inuit Qaujimajatuqangit (coutumes inuites) et l'Inungnuinniq (éducation traditionnelle des enfants inuits) aux méthodes Montessori.

L'équipe de BrainBox AI, pour son utilisation de la technologie de l'intelligence artificielle pour optimiser les systèmes CVC en temps réel

L'équipe de chercheurs derrière le logiciel Desired Sensation Level (DSL), la première prescription des aides auditives pour les enfants au monde

Pour plus d'informations sur les récipiendaires de cette année, visitez la section des Prix du Gouverneur général pour l'innovation du site Web de la Fondation Rideau Hall (FRH).

À propos des Prix du Gouverneur général pour l'innovation

Les Prix du Gouverneur général pour l'innovation ont pour but d'inciter les Canadiens à miser sur l'innovation et à suivre les traces d'entrepreneurs audacieux et novateurs qui ont imaginé des façons plus efficaces de créer une plus-value et qui concourent de manière significative à notre qualité de vie. La FRH administre tous les aspects des Prix du Gouverneur général pour l'innovation.

