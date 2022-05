BforBank choisit Temenos sur Google Cloud pour favoriser son expansion future





Temenos (SIX: TEMN) a annoncé aujourd'hui que BforBank, la banque entièrement numérique du groupe Crédit Agricole, a choisi la plateforme ouverte de Temenos pour la banque composable afin de soutenir son expansion future. La banque passe d'une mise en oeuvre sur ' à l'utilisation des solutions bancaires centrales de Temenos sur Google Cloud afin d'exploiter de nouvelles opportunités de croissance et d'améliorer l'efficacité à grande échelle.

Pionnier de la banque numérique, BforBank a été lancé en 2009, offrant une nouvelle approche de l'épargne, de l'assurance-vie, des fonds communs de placement et du courtage en ligne au marché français des personnes fortunées. La banque en ligne s'est depuis développée pour offrir une gamme complète de services bancaires de détail, avec des comptes, des paiements et des produits de prêt, y compris des prêts hypothécaires. Offrir une expérience simple et hautement personnalisée « permettant aux clients de devenir leur propre banquier privé » a permis à BforBank de se différencier sur un marché de plus en plus compétitif.

Depuis sa création, le logiciel de core banking de Temenos sous-tend les opérations de back-office de la banque. À l'heure où la banque devient de plus en plus collaborative, le passage au « cloud-natif » et à l'« API-first » sur Google Cloud donnera à la banque une agilité, une flexibilité et une évolutivité à très grande échelle pour lancer de nouveaux services plus rapidement et à moindre coût.

Pascal Luigi, Directeur Général Adjoint, BforBank, a commenté : « Le monde de la banque évolue rapidement. Après 12 ans d'opérations réussies et en prévision de nouvelles initiatives stratégiques, nous avons voulu remettre en question nos choix initiaux. Nous avons lancé un processus complexe et testé plusieurs fournisseurs de logiciels avec une preuve de concept sur Google Cloud. Temenos était tout simplement le choix évident, ayant investi sans relâche au cours des dernières années pour offrir la plateforme de services bancaires sur le cloud la plus ouverte et la plus sécurisée pour composer et déployer des services bancaires à grande échelle. »

Max Chuard, PDG de Temenos, a déclaré : « Nous avons construit un partenariat de confiance avec BforBank et sa maison mère le Crédit Agricole depuis de nombreuses années. Alors que BforBank se tourne vers l'avenir, nous sommes ravis de poursuivre cette relation pour soutenir ses ambitions de croissance. Pour être à l'avant-garde du nouveau monde bancaire, il faut une approche ouverte et « cloud-native », rendue possible par l'IA, les API ouvertes et les pratiques DevOps modernes, et c'est ce que propose Temenos. Le fait d'avoir été choisi comme plateforme de services bancaires sur le cloud pour BforBank montre la confiance de la banque dans Temenos pour stimuler l'innovation et créer de nouvelles opportunités. »

Zac Maufe, responsable des services financiers chez Google Cloud, a ajouté : « Dans le secteur bancaire, il est de plus en plus évident que la technologie du cloud n'est pas seulement un moteur d'efficacité, mais c'est aussi un facilitateur de changement. Grâce à notre partenariat avec Temenos, nous sommes impatients d'alimenter la transformation numérique de BforBank qui améliorera ses services bancaires avec des interactions hautement connectées et personnalisées pour les clients à grande échelle. »

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires natifs du cloud, agnostiques et basés sur l'IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d'offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d'atteindre l'excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

