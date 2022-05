/R E P R I S E -- Rencontre de presse - RAPPORT ANNUEL 2021 DE LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL/

Aon plc , une des plus importantes entreprises mondiales de services professionnels de premier plan, a publié son rapport trimestriel, le Global Market Insights, qui fournit des observations sur les tendances des marchés du risque et de l'assurance...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Freshlocal Solutions Inc. Symbole TSX : LOCL Les titres : Oui Motif : Diffusion Heure de la suspension (HE) : 08 h 00 AM L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou...