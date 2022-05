PANTENE ET LES ORGANISATIONS 2SLGBTQ+ S'UNISSENT POUR ENCOURAGER L'ALLIANCE ET L'INCLUSION DANS LE MILIEU DE TRAVAIL AU CANADA





Alors que de nombreux Canadiens retournent aux bureaux pour la première fois depuis deux ans, Pantene s'est associé aux organisations 2SLGBTQ+, y compris Fierté au travail Canada et Dresscode Project (DCP), pour encourager le soutien et l'alliance dans le milieu de travail, et ce, dans le cadre du troisième chapitre de sa campagne #HairHasNoGender.

La dernière initiative de #HairHasNoGender, qui met en évidence le rôle des cheveux dans l'identité et l'expression, a été inspirée par la recherche qui révèle que 53 % des personnes 2SLGBTQ+ ressentent le besoin de cacher leur identité au travail*, et que moins de 0,3 % des membres du conseil d'administration d'entreprises Fortune 500 avaient exprimé leur appartenance à la communauté 2SLGBTQ+ en 2020**.

Pantene soutient la communauté 2SLGBTQ+ par l'éducation, l'alliance et le partage d'expériences des membres de la communauté. Les deux dernières initiatives #HairHasNoGender ont mis en avant plus de 15 membres de la communauté 2SLGBTQ+ qui ont partagé leurs histoires personnelles pour mettre en valeur le pouvoir que les cheveux ont eu sur leur propre parcours et l'importance du soutien de la part de leurs proches.

Cette année, Pantene fait équipe avec 12 membres du spectre 2SLGBTQ+ et partout dans le monde pour raconter leurs expériences vécues et souligner l'importance de l'alliance dans le milieu du travail. Le groupe comprend l'artiste canadienne transgenre Vivek Shraya, professeure adjointe à l'Université de Calgary, et met en vedette des personnes provenant d'une variété de milieux et de cheminements de carrière (un avocat, un mannequin, un pilote de voiture de course), dont les expériences similaires en milieu du travail soulignent le besoin de créer des espaces plus inclusifs et diversifiés.

« Votre lieu de travail est comme votre deuxième maison. Lorsque vous êtes dans un espace où vous essayez simplement de faire votre travail et que les gens autour de vous ne soutiennent pas qui vous êtes ou qui ne vous encouragent pas de vous exprimer, cela devient difficile de travailler. Tant de personnes queers et transgenres ont l'impression de ne pas pouvoir être qui ils sont au travail. Personne ne devrait avoir à compartimenter qui il est dans le lieu de travail. Je suis très reconnaissante d'être capable d'être qui je suis à mon travail et d'être traitée avec respect par mes étudiants et mes collègues. »

/ Vivek Shraya (elle), professeure adjointe et artiste (Canada)

La campagne sera lancée le 17 mai, lors de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie (IDAHOT), avec la publication d'une nouvelle série de films sur YouTube appelée Lieu de travail : Ré-Imaginé. La série explore le rôle des cheveux dans l'expression de soi et la façon dont un environnement de travail inclusif, et en particulier le soutien de collègues, peut donner à une personne de la communauté 2SLGBTQ+ la confiance nécessaire pour s'exprimer sur son lieu de travail. La mission ultime de Pantene est de créer plus d'alliés et d'espaces sûrs pour la communauté, et d'encourager les gens à vivre leur véritable identité, y compris s'exprimer par l'entremise de leurs cheveux.

« Chez P&G, notre mission est de "diriger avec amour" et nous nous efforçons continuellement de créer un milieu de travail inclusif pour insuffler aux gens la confiance pour exprimer leur vraie identité, y compris la façon dont ils se coiffent. Nous savons que cela se traduit par un milieu de travail plus collaboratif et positif pour tous. À l'aide de Fierté au travail Canada, du Dresscode Project et d'autres organisations partenaires 2SLGBTQ+, notre objectif est d'aider à éduquer et à équiper les entreprises et les individus des outils nécessaires pour devenir de meilleurs alliés plus solidaires. »

/ Lisa Reid (elle), responsable à l'échelle nationale, P&G Beauté

PANTENE ET LES ORGANISATIONS 2SLGBTQ+ LANCENT UN CENTRE D'ÉDUCATION POUR FAVORISER DES MILIEUX DE TRAVAIL PLUS INCLUSIFS

Parallèlement au lancement de la nouvelle série, Pantene diffusera également du matériel éducatif et des conseils pour les entreprises et les individus afin de rendre le milieu de travail plus inclusif et d'aider les gens à apprendre comment devenir des collègues plus inclusifs. Créé en collaboration avec les partenaires canadiens Fierté au travail Canada et Dresscode Project, et conjointement avec les associations 2SLGBTQ+ partout au monde, le matériel sera accessible à tous sur le site Web de Pantene Canada.

« Chez Fierté au travail Canada, notre mission est d'aider à créer des espaces plus diversifiés et inclusifs en habilitant les entreprises à créer des lieux de travail qui célèbrent tous les membres du personnel, peu importe leur sexe, leur expression de genre, leur identité de genre et leur orientation sexuelle. Grâce à l'éducation et aux ressources, comme le guide Conseils pratiques élaboré en partenariat avec Pantene, nous sommes en mesure de fournir aux employeurs les outils nécessaires pour permettre à chaque personne d'atteindre son plein potentiel au travail. Il s'agit d'un pas de plus vers la création d'alliés et d'espaces sûrs pour que les individus s'expriment en milieu de travail. »/ Jade Pichette (iel), directeur.rice des programmes, Fierté au travail Canada

Pour la troisième année de sa campagne #HairHasNoGender, Pantene poursuit sa collaboration avec le Dresscode Project de Toronto, une alliance de salons de coiffure sécuritaires fondée par Kristin Rankin. Le DCP envisage un monde où chaque salon de coiffure et barbier est un espace sécuritaire et ouvert pour la clientèle 2SLGBTQS+. Dans le but ultime d'élargir le réseau de salons accrédités DCP à l'échelle mondiale, Pantene et le DCP travaillent ensemble pour faciliter la formation sur l'inclusion des coiffeurs et créer des espaces de consultation pour permettre à chacun d'avoir une expérience positive et des cheveux superbes. Cette année, Kristin a créé du matériel éducatif qui peut être consulté sur le site Web de Pantene.

« En tant qu'employeur, responsable ou gestionnaire, il est important de reconnaître qu'il vous revient de prendre l'initiative en matière d'inclusion en milieu de travail. Mais vous ne savez peut-être pas toujours par où commencer. En gardant cela à l'esprit, j'ai créé du matériel de formation sur la façon d'être un allié 2SLGBTQ+ en milieu de travail pour Pantene, qui est maintenant offert à tous. » / Kristin Rankin (iel), fondateur.rice, Dresscode Project

L'engagement à long terme de Pantene à offrir à tout le monde des cheveux superbes au quotidien ne se limite pas à la science des produits. L'effet des cheveux va bien au-delà du physique, il a une profonde répercussion sur le bien-être émotionnel des gens. Pantene continue d'explorer le pouvoir social, psychologique et émotionnel des cheveux sur l'identité personnelle, l'estime de soi et la confiance, et croit que tout le monde devrait être autorisé à exprimer son propre vécu de façon honnête et ouverte.

Quels que soient les cheveux dont vous rêvez, quel que soit le travail que vous recherchez, PANTENE est à vos côtés.

Pour en savoir plus sur la campagne #HairHasNoGender de Pantene, visitez pantene.ca/fr-ca/hair-has-no-gender.

Joignez-vous à la conversation en utilisant les mots-clics #HairHasNoGender #PowerOfHair #PanteneHair et suivez les parcours de ceux qui sont présentés dans les films : @vivekshraya, @avvocathy, @leperledegliomofobi, @joppe_dc, @angelaponceofficia, @gocharliem, @strify, @eduardonavarreteoficial, @katy_gramma.

Sources :

** Recherche : LGBTQ Workplace Issues (catalyst.org)

* LGBTQ Workplace Diversity & Inclusion?A Matter of PRIDE (trainingmag.com)

Notes pour les rédacteurs en chef

En 1992, P&G a été l'une des premières sociétés au monde à inclure l'orientation sexuelle dans sa déclaration de diversité. Aujourd'hui, son groupe d'affinité pour les membres du personnel 2SLGBTQ+ s'étend partout dans le monde, représentant plus de 5 000 membres du personnel dans 39 pays.

P&G est l'un des 12 membres fondateurs de la première coalition mondiale (Human Rights Campaign, ou Campagne des droits de la personne) et s'est engagé à promouvoir la diversité et l'inclusion pendant des décennies à l'interne et à l'externe, favorisant l'égalité des personnes 2SLGBTQ+ dans le milieu de travail à l'échelle du monde entier.

À l'externe, à titre du plus grand annonceur au monde, P&G a donné l'exemple en montrant son soutien à la communauté 2SLGBTQ+ dans une multitude d'efforts de marketing. Le partenariat avec Dresscode Project et la campagne #HairHasNoGender ne sont que deux exemples de son engagement continu envers l'inclusion et la diversité dans les communications de marque.

