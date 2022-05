Intérêt record pour les produits informatiques plus durables





STOCKHOLM, 17 mai 2022 /PRNewswire/ -- Les premiers mois qui ont suivi le lancement de TCO Certified, generation 9 révèlent un intérêt record pour les produits informatiques plus durables. Malgré des critères plus stricts sur le plan de la fabrication socialement responsable, sur la circularité et sur l'utilisation de substances chimiques moins dangereuses, la liste des produits certifiés et des marques disposant de produits conformes n'a jamais été aussi longue.

TCO Certified est la principale certification de durabilité pour les produits informatiques. La génération 9 de TCO Certified a été lancée le 1er décembre dernier et comporte des critères nouveaux ou actualisés en matière de performance environnementale et de responsabilité des chaînes d'approvisionnement. Ces derniers visent à assurer l'utilisation de substances chimiques moins dangereuses, à améliorer les performances circulaires des produits et à garantir une plus grande transparence sur les conditions de leur production.

Le secteur informatique a jusqu'à présent marqué un fort intérêt pour la nouvelle génération de TCO Certified. Les résultats des trois premiers mois suivants le lancement sont en effet sans appel: Il n'y a jamais eu autant de produits certifiés d'autant de marques différentes suite à l'introduction d'une nouvelle génération.

Trois mois après le lancement de la génération précédente en 2018, 144 produits avaient été certifiés selon les nouveaux critères et méthodes de vérification. Cette fois-ci, 393 produits ont été certifiés, soit une augmentation de plus de 170 pour cent. Le nombre de marques différentes ayant certifié au moins un de leurs produits a quant à lui plus que doublé, passant de 6 à 14.

« Parvenir à des produits informatiques vraiment durables nécessite un processus d'amélioration continue en matière de responsabilité environnementale et sociale. Avec TCO Certified, generation 9 nous prenons des mesures essentielles pour avancer dans cette direction. Je suis ravi de voir que de plus en plus de marques sont prêtes à assumer leurs responsabilités et rejoindre nos efforts. Grâce à cela, il devient plus facile pour les acheteurs de faire les bons choix », déclare Sören Enholm, PDG de TCO Development, l'organisation derrière TCO Certified.

Autre point positif par rapport àTCO Certified, generation 9 : des modèles certifiés sont déjà disponibles dans toutes les catégories de produits liées au à l'informatique du bureau (PC tout-en-un, écrans, ordinateurs portables, ordinateurs fixes, casques et smartphones) trois mois après le lancement. Ce n'était pas le cas avec la génération 8. La plus forte augmentation du nombre de produits certifiés se situe en particulier sur les ordinateurs fixes et portables, ainsi qu'au niveau des casques et smartphones - en comparaison directe avec la même période pour TCO Certified, generation 8.

Tous les produits certifiés, et les informations à leur sujet, sont répertoriés dans Product Finder .

À propos de TCO Certified

L'organisation derrière la certification de durabilité TCO Certified est TCO Development. Selon nous, tous les produits informatiques devraient avoir un cycle de vie durable sur le plan environnemental et social. Des critères scientifiques et une vérification indépendante de la conformité nous aident à suivre et à accélérer les progrès au fil du temps.

