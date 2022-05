SNC-Lavalin a fourni des services de consultation et de conseils en vue de l'élaboration de la toute première stratégie des codes du bâtiment de la Federal Emergency Management Agency des États-Unis





MONTRÉAL, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, a fourni des services de consultation et de conseils en vue de l'élaboration de la toute première stratégie de codes du bâtiment de la Federal Emergency Management Agency (FEMA) des États-Unis. La stratégie définit les buts et les objectifs qu'utilisera la FEMA pour créer une nation plus résiliente grâce à une performance de construction supérieure.

« SNC-Lavalin offre des services étendus de planification stratégique qui tirent parti de notre savoir-faire technique et de notre innovation à tous les paliers du gouvernement, reliant l'ingénierie et la technologie aux politiques nationales et aux programmes du travail », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin.

Pour aider la FEMA à élaborer sa stratégie, SNC-Lavalin a conseillé de créer des pratiques scientifiques, des codes et normes de résistance aux dangers, le National Flood Insurance Program des États-Unis, la modélisation et la cartographie des risques et des dangers d'inondation, les stratégies et les pratiques de résilience, ainsi que les politiques nationales liées à l'équité et aux changements climatiques.

En raison de l'augmentation importante des investissements fédéraux dans les infrastructures et la construction de collectivités résilientes face aux changements climatiques, la FEMA aura désormais une stratégie pour uniformiser ses politiques et ses programmes pour inciter les États et les administrations locales à adopter et faire respecter les codes et les normes les plus récents.

« La FEMA est à l'avant-garde en matière de construction de collectivités résilientes aux changements climatiques, en particulier celles qui sont les plus vulnérables et défavorisées », a déclaré George Nash, chef de la direction d'Atkins, Amérique du Nord. « Étant donné que la résilience aux changements climatiques et les répercussions de ces derniers figurent parmi les enjeux nationaux les plus pressants aux États-Unis, nous continuerons d'aider la FEMA en fournissant un soutien en matière de science du bâtiment et de gestion des catastrophes afin de minimiser les pertes futures attribuables aux catastrophes naturelles et d'améliorer la résilience à l'échelle du pays. »

