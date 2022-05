L'Ontario, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve s'ajoutent à la liste grandissante de provinces offrant le remboursement public aux patients prescrit AJOVY(MD) (frémanezumab) de Teva Canada





Teva Canada Limited, une filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd., accueille favorablement l'annonce récente de la couverture d'AJOVYMD (frémanezumab) par les régimes publics de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve1-5. Au début du mois de mars 2022, l'Alberta, la Saskatchewan, le Québec, ainsi que les Anciens Combattants Canada (ACC) et le Programme des services de santé non assurés (SSNA) ont annoncé une couverture semblable par leurs régimes publics6-9. AJOVYMD se présente sous forme d'une injection sous-cutanée pour le traitement préventif de la migraine chez les adultes qui ont au moins quatre jours de migraine par mois10. La couverture par les régimes publics rendra AJOVYMD accessible à encore plus de patients au Canada. Teva Canada a bon espoir que des régimes d'assurance médicaments d'autres régions du Canada mettront bientôt AJOVYMD à la disposition des patients admissibles.

« La couverture par les régimes publics offre à ceux qui vivent avec la migraine tellement de possibilités d'améliorer leur qualité de vie; le remboursement d'AJOVYMD est un pas énorme dans la bonne direction, selon Louise Houle, directrice générale de Migraine Québec. Fervente défenseure des personnes migraineuses, et souffrant moi-même de migraine chronique, je me réjouis de constater que tant d'attention soit apportée à cette affection neurologique incapacitante et de voir s'accroître l'offre de nouvelles options de traitement. »

« La migraine agit sur tous les aspects de la vie d'une personne, et trouver le bon traitement peut exiger de nombreux essais, ajoute la docteure Elizabeth Leroux, chercheuse et neurologue experte de la prise en charge de la migraine et des céphalées, et présidente de la Société Canadienne des Céphalées. À titre de médecin, je souhaite voir toutes les options offertes à mes patients, et la couverture publique est essentielle pour permettre à un grand nombre de personnes d'avoir accès aux traitements récents. La couverture d'AJOVYMD par les régimes provinciaux est une merveilleuse nouvelle. »

AJOVYMD se présente sous deux formes, avec deux schémas posologiques10, ce qui donne aux prescripteurs et aux patients toute la souplesse pour l'adapter aux besoins de chacun. AJOVYMD est couvert par le programme de soutien aux patients Teva Support SolutionsMD (AJOVYMD TSS) d'AJOVYMD.

« Chez Teva Canada, nous saluons ces nouvelles inscriptions aux régimes publics, qui offrent un plus grand accès à AJOVYMD et à la souplesse de son utilisation pour les patients migraineux, déclarait Christine Poulin, directrice générale chez Teva Canada. Ces inscriptions s'appuient sur des processus d'examen du financement des médicaments bien établis et fondés sur des données probantes, et nous sommes heureux pour les patients et les prescripteurs qu'AJOVYMD a rempli tous les critères d'inscription. »

À propos de la migraine

La migraine est un trouble neurologique chronique invalidant qui cause un mal de tête si intense que les personnes qui en souffrent ne peuvent souvent plus fonctionner pendant une crise. La migraine diminue la qualité de vie et nuit à la capacité des personnes migraineuses à poursuivre leurs activités quotidiennes11,12. Elle figure parmi les 10 principales causes d'incapacité dans le monde et se situe au septième rang des maladies causant le plus grand nombre d'années de vie perdues en raison d'une incapacité13-15. Au Canada, la migraine est plus fréquente chez les femmes et chez les personnes âgées de 30 à 49 ans16. La migraine diminue donc la qualité de vie des patients, leur capacité à travailler et leur productivité générale alors qu'ils sont dans la fleur de l'âge. Même si des traitements ponctuels permettent d'enrayer les crises de migraine au moment où elles se manifestent, ceux-ci ne les préviennent pas. Les traitements novateurs comme AJOVYMD sont spécifiquement conçus pour prévenir les crises de migraine.

À propos d'AJOVYMD

AJOVYMD (frémanezumab) est indiqué pour le traitement préventif de la migraine chez les adultes qui ont des migraines pendant au moins quatre jours par mois. AJOVYMD se présente sous forme d'auto-injecteur ou de seringue préremplie à dose unique de 225 mg/1,5 mL selon deux posologies : 225 mg une fois par mois (posologie mensuelle) en une injection sous-cutanée, ou 675 mg tous les trois mois (posologie trimestrielle) en trois injections sous-cutanées. AJOVYMD est destiné à l'auto-injection, après la formation du patient ou de son aidant sur la technique d'injection. Les patients traités par AJOVYMD et les prescripteurs bénéficient du soutien offert par le programme Teva Support SolutionsMD d'AJOVYMD 10.

À propos de Teva Canada

Depuis son siège social à Toronto, Teva Canada offre des solutions de soins de santé abordables aux Canadiens depuis plus de 50 ans, renforçant leur confiance une ordonnance à la fois, avec maintenant plus de 290 00017 ordonnances exécutées chaque jour avec nos produits, ce qui correspond à 1 médicament générique sur 5 prescrits au Canada18. L'entreprise se spécialise dans la mise au point, la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques génériques d'ordonnance de grande qualité et, par l'entremise de sa filiale de produits de marque, se consacre à une gamme diversifiée de produits spécialisés et pharmaceutiques dans plusieurs domaines thérapeutiques, comme ceux visant le système nerveux central (SNC) et l'appareil respiratoire, ainsi qu'en oncologie et en rhumatologie. L'engagement de Teva Canada envers l'amélioration de la vie des Canadiens s'étend également au programme Teva Caregiver ? qui met à leur disposition des outils et des ressources pour appuyer leur quête de soins. Teva Canada emploie plus de 900 professionnels, a généré des ventes de près de 1,2 milliard19 en 2021 et commercialise plus de 32020 produits offerts sous forme de plus de 93520 UGS au Canada. Elle est une fière filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.tevacanada.com/fr/canada/.

À propos de Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA) met au point et fabrique des médicaments en vue d'améliorer la vie des gens depuis plus d'un siècle. Elle est un chef de file mondial dans le domaine des médicaments génériques et spécialisés, avec un portefeuille regroupant plus de 3500 produits dans presque tous les domaines thérapeutiques. Environ 200 millions de personnes dans le monde prennent un médicament de Teva tous les jours, grâce à l'une des chaînes logistiques les plus grandes et les plus complexes de l'industrie pharmaceutique. En plus d'avoir une présence établie dans le domaine des médicaments génériques, Teva mène d'importantes activités novatrices de recherche et d'exploitation pour soutenir la croissance de son portefeuille de médicaments spécialisés et de produits biopharmaceutiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.tevapharm.com.

Notes et références :

Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index. Disponible au : https://www.formulary.health.gov.on.ca/formulary/. Ontario - OPDD Notice No. 22048 Posted April 22, 2022: ODB Formulary Edition No. 43, Summary of Changes ? April 29, 2022 British Columbia Pharmacare Special Authority Drug List. Disponible au : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/practitioner-professional-resources/pharmacare/prescribers/limited-coverage-drug-program/limited-coverage-drugs-fremanezumab. Nova Scotia Formulary. Disponible au : https://novascotia.ca/dhw/pharmacare/documents/formulary.pdf. New Brunswick Drug Plans Formulary. Disponible au : https://www.bienvenuenb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/RegimeMedicamentsN-B/RegimeMedicamentsN-B.pdf. Newfoundland and Labrador Department of Health and Community Services. Bulletin no 50. Disponible au : https://nlpdp.bell.ca/. Régie de l'assurance maladie du Québec. Liste des médicaments. Disponible au : https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/a-propos/liste-medicaments Saskatchewan Drug Plan, renseignements publiés : https://formulary.drugplan.ehealthsask.ca/SearchFormulary/ Alberta Health. Drug Benefit List. Disponible au : https://idbl.ab.bluecross.ca/idbl/load.do Liste du Programme des services de santé non assurés (SSNA). Disponible au : https://nihb-ssna.express-scripts.ca/fr/0205140506092019/16/160407 Monographie d'AJOVYMD. Teva Canada Limited, Montréal, Québec - 19 janvier 2022. Buse DC, Rupnow MF, Lipton RB. Assessing and managing all aspects of migraine: migraine attacks, migraine-related functional impairment, common comorbidities, and quality of life. Mayo Clin Proc. 2009;84:422?435. doi: 10.1016/S0025-6196(11)60561-2. Lipton RB, Liberman JN, Kolodner KB, et al. Migraine headache disability and health-related quality-of-life: a population-based case-control study from England. Cephalalgia. 2003;23:441?450. doi: 10.1046/j.1468-2982.2003.00546.x. Steiner TJ, Stovner LJ, Birbeck GL. Migraine : the seventh disabler. J Headache Pain. 2013;14:1. doi: 10.1186/1129-2377-14-1. Global Burden of Disease Study Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990?2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet. 2015;386:743?800. doi: 10.1016/S0140-6736(15)60692-4. Institute for Health Metrics and Evaluation. Global burden of disease visualization tools. Available from: http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/. Consulté en janvier 2016. Ramage-Morin PL, Gilmour H. Prevalence of migraine in the Canadian household population. Health Rep. 2014;25(6):10?16. Source : IQVIA CDH Compuscript TRx MAT Dec 2021 Source : IQVIA Compuscript Trx MAT 2021.12 Source : IQVIA CDH & Compuscript MAT Dec 2021 Source : Liste de prix de Teva, 17 janvier 2022

Communiqué envoyé le 17 mai 2022 à 07:35 et diffusé par :