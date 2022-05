Chemours dirige le programme Remove2Reclaim visant à renforcer la circularité des plastiques





The Chemours Company ("Chemours") (NYSE : CC), une entreprise chimique mondiale leader sur le marché des technologies du titane, des solutions thermiques et spécialisées et des matériaux haute performance, annonce sa participation dans la direction d'un programme de recherche sur le recyclage d'une durée de trois ans, en collaboration avec des experts des secteurs industriels, universitaires et gouvernementaux. Ce programme vise à développer un procédé efficace, économique et plus durable afin de récupérer le dioxyde de titane (TiO 2 ) et les polymères présents dans les produits plastiques de consommation finale. Cette initiative, baptisée Remove2Reclaim, est susceptible de générer d'importants avantages environnementaux, en éliminant les déchets, en réduisant la consommation d'énergie lors de la fabrication, et en facilitant par conséquent la circularité dans un éventail d'applications beaucoup plus large.

Les technologies de recyclage à l'échelle commerciale actuelles ne permettent pas d'écarter et d'extraire efficacement les polymères et les additifs, ce qui limite les applications potentielles et la qualité générale des produits fabriqués avec du plastique recyclé. Remove2Reclaim a pour objectif de remédier à cela. L'objectif du programme est de développer des technologies de détection et d'extraction à l'échelle commerciale permettant d'écarter et de récupérer le TiO 2 et les polymères pour les réutiliser.

« Grâce à l'initiative Remove2Reclaim, nous espérons trouver une solution efficace quant au recyclage du plastique tout en continuant à améliorer la circularité pour l'industrie », déclare Steven De Backer, responsable du marketing technique, région EMEA chez Chemours. « Cette initiative va potentiellement permettre de récupérer des milliers de tonnes de TiO 2 à partir de différents flux de produits en fin de vie, de réduire la demande de matières premières et de générer un nouveau flux d'approvisionnement en TiO 2 pour nos clients. C'est pour nous un grand honneur de diriger ce projet en collaboration avec une équipe d'experts de toute la chaîne de valeur afin de poursuivre un objectif commun qui profite à notre planète commune. »

Au cours de la première année de ce programme, les partenaires de recherche ont développé un mécanisme de tri visant à identifier efficacement les déchets plastiques contenant du TiO 2 et ont créé des solutions d'extraction innovantes à base de solvant pour retirer le TiO 2 de différentes matrices polymères. Le programme comporte un nombre d'étapes importantes, notamment le développement de méthodes et d'équipements visant à détecter le TiO 2 dans certaines matrices polymères, la récupération par dissolution du TiO 2 dans les polymères et l'éventuelle réutilisation du TiO 2 et des polymères dans de nouveaux produits.

« Chemours aspire à être l'entreprise la plus durable au monde en matière de TiO 2 et cela nécessite d'employer notre expertise pour répondre à certains des plus grands défis à travers le monde, notamment celui de la circularité des plastiques », déclare Ed Sparks, président de Titanium Technologies chez Chemours. « Nous sommes déterminés à promouvoir la chimie responsable et la collaboration intersectorielle afin de résoudre les défis de nos clients tout en réduisant notre impact sur notre planète commune. Le programme Remove2Reclaim résume ces initiatives à lui seul. »

Remove2Reclaim a débuté en septembre 2020 avec le soutien de Catalisti, le pôle de compétitivité flamand du secteur de la chimie et des matières plastiques, en Belgique. Dans le cadre de cette coopération entre acteurs publics et privés, Chemours agit en tant que coordinateur du programme auprès d'INEOS Styrolution, Lybover, Deceuninck, Matco Plastics, Centexbel, VITO, l'Université de Gand, et la KU Leuven. Le programme a également été financé par la VLAIO, l'Agence flamande pour l'innovation et l'entrepreneuriat.

« Remove2Reclaim est un programme passionnant susceptible de transformer les ambitions de recyclage en solutions circulaires bénéfiques pour notre planète », peut-on lire dans une déclaration de Catalisti. « En réunissant un ensemble de leaders des secteurs industriels, universitaires et gouvernementaux, nous adoptons une approche globale impliquant l'ensemble de la chaîne de valeur. Le programme s'est accéléré sous la direction de Chemours, et nous nous réjouissons d'observer sa progression vers l'objectif de produire un nouveau procédé de recyclage innovant. »

À propos de The Chemours Company

The Chemours Company (NYSE: CC) est un leader mondial dans le domaine des technologies du titane, des solutions thermiques et spécialisées et des matériaux haute performance fournissant à ses clients des solutions dans une large gamme d'industries grâce à des produits de référence du marché, une expertise en termes d'applications et des innovations basées sur la chimie. Nous fournissons des solutions personnalisées avec une large gamme de produits chimiques industriels et spécialisés pour les marchés, notamment les revêtements, les plastiques, la réfrigération et la climatisation, le transport, les semi-conducteurs et l'électronique grand public, l'industrie générale, ainsi que le pétrole et le gaz. Nos produits phares comprennent des marques aussi connues que Ti-Puretm, Opteontm, Freontm, Teflontm, Vitontm, Nafiontm, and Krytoxtm. La société emploie environ 6 400 personnes réparties sur 29 sites de production qui répondent aux besoins de près de 3 300 clients dans près de 120 pays. Le siège social de Chemours est situé à Wilmington, Delaware, et la société est cotée au NYSE sous le symbole CC.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre site internet chemours.com ou à nous suivre sur @Chemours ou LinkedIn.

Énoncés prévisionnels

Ce communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels, au sens de la section 27A de la Loi sur les valeurs mobilières de 1933 et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, qui comportent des risques et des incertitudes. Les énoncés prévisionnels présentent les attentes actuelles relatives à des évènements futurs en se basant sur des hypothèses et englobent toute déclaration qui n'est pas directement liée à un fait historique ou actuel. Les mots tels que « croire », « envisager », « prévoir », « planifier », « estimer », « cibler », « projeter » et les expressions similaires, entre autres, permettent généralement de reconnaître des « énoncés prévisionnels » qui ne sont valables qu'à partir de l'instant où de tels énoncés sont émis. Ces énoncés prévisionnels peuvent porter, entre autres, sur l'issue ou la résolution d'une procédure en cours ou future liée à la responsabilité environnementale, le début, l'issue ou la résolution de toute enquête, investigation ou procédure réglementaire, l'initiation, l'issue ou le règlement d'un contentieux, des modifications de la réglementation environnementale des États-Unis ou toute autre compétence qui affecte la demande ou l'adoption de nos produits, les prévisions de performances opérationnelles et financières pour nos segments de façon individuelle et notre société dans son ensemble, les business plans, les perspectives, les cibles, les objectifs et les engagements, les investissements et projets en capitaux et les dépenses d'investissement ciblées, les plans relatifs aux dividendes ou au rachat d'actions, l'adéquation ou la longévité de la protection de la propriété intellectuelle, les objectifs en matière de réduction des coûts ou d'économies, les plans visant à optimiser la rentabilité et la croissance, notre capacité à effectuer des acquisitions, à intégrer les activités ou les éléments d'actif acquis dans notre exploitation et à réaliser les synergies et les réductions de coûts prévues, tous ces éléments ne sont pas exempts de risques et d'incertitudes considérables susceptibles de créer un écart substantiel entre les résultats réels et ce qui est exprimé ou sous-entendu par de tels énoncés prévisionnels. Les énoncés prévisionnels reposent sur des hypothèses et des attentes liées à des évènements futurs qui peuvent être inexacts ou ne pas se réaliser. Ces énoncés ne constituent pas des garanties de performances futures. Les énoncés prévisionnels impliquent également des risques et des incertitudes qui échappent au contrôle de Chemours. En outre, la pandémie actuelle de COVID-19 a eu un impact important sur l'économie nationale et mondiale ainsi que sur les marchés financiers et des matières premières, ce qui a eu et devrait continuer à avoir un impact négatif sur nos résultats financiers. L'ampleur et l'impact de la pandémie sont inconnus et, à ce jour, ils se traduisent par une volatilité extrême des marchés financiers et des matières premières, un ralentissement significatif de l'activité économique et une augmentation des prévisions de récession mondiale. La réponse des secteurs public et privé a entraîné d'importantes restrictions des voyages, des fermetures temporaires d'entreprises, des mises en quarantaine, une volatilité des marchés boursiers et une réduction générale de l'activité commerciale et de consommation dans le monde entier. Des facteurs indépendants de notre volonté ont affecté nos activités et nos opérations et peuvent ou pourraient continuer à entraver notre capacité à fournir des biens et des services aux clients, à provoquer des perturbations dans nos chaînes d'approvisionnement, à avoir un impact négatif sur nos partenaires commerciaux, à réduire considérablement la demande de nos produits, à avoir un impact négatif sur la santé et le bien-être de notre personnel, ou à provoquer d'autres évènements imprévisibles. En outre, il peut exister d'autres risques et incertitudes que Chemours n'est pas en mesure d'identifier pour le moment ou dont la société estime que l'incidence sur ses activités est actuellement négligeable. Les facteurs pouvant provoquer ou contribuer à ces écarts comprennent les risques, les incertitudes et d'autres éléments présentés dans nos documents déposés auprès de l'U.S. Securities and Exchange Commission, notamment dans notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos achevé au 30 juin 2021, et dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Chemours décline toute obligation de corriger ou d'actualiser quelque énoncé prévisionnel que ce soit, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 mai 2022 à 07:35 et diffusé par :