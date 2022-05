IKEA Canada annonce l'ouverture de son magasin du centre-ville de Toronto le 25 mai





Le détaillant accueillera les clients dans son premier magasin de centre-ville au Canada après avoir célébré son ouverture officielle

BURLINGTON, ON, le 17 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, IKEA Canada a annoncé l'ouverture de son magasin du centre-ville de Toronto que tous attendent avec impatience. Le magasin, qui est établi dans le centre commercial Aura, ouvrira ses portes le 25 mai. Les célébrations soulignant l'ouverture officielle du premier magasin de centre-ville du détaillant commenceront le 25 mai à 9 h 30 au College Park. Les clients pourront en franchir les portes dès 10 h.

Le magasin IKEA du centre-ville de Toronto - Aura est le premier du genre au Canada. Les clients y trouveront les mêmes idées inspirantes auxquels ils sont habitués, y découvriront de nouvelles façons de magasiner et profiteront de nouveaux services alimentaires, le tout dans un magasin petit format. Situé à l'angle des rues Yonge et Gerrard, dont l'aménagement est axé sur le transport en commun, le magasin proposera sa propre vision de la vie à la maison sur les deux premiers étages du centre commercial Aura (382, rue Yonge). Les locaux ont été acquis et réaménagés par Ingka Centres, la division du Groupe Ingka responsable de l'exploitation des centres commerciaux. Les salles d'exposition du magasin feront la part belle à des agencements abordables, durables et adaptés aux petits intérieurs qui feront le bonheur des Torontois.

« L'ouverture d'un premier magasin dans un centre-ville aussi actif que celui de Toronto est un jalon important dans notre transformation visant à rapprocher IKEA de l'endroit où les clients vivent, travaillent, magasinent et passent du temps ensemble », dit Michael Ward, PDG de IKEA Canada et directeur du développement durable. « Le magasin du centre-ville de Toronto - Aura combine nos idées inspirantes et notre expertise en matière d'aménagement intérieur avec un environnement omnicanal, le tout dans un établissement de petit format. C'est une façon innovante de répondre aux besoins des résidents du centre-ville. Nous avons donc hâte d'accueillir la communauté locale dans ce nouveau magasin IKEA lors de l'ouverture le 25 mai. »

Le magasin de 66 000 pi² proposera plus de 2000 articles sur place. Pour ce qui est des gros articles, ils ne seront qu'exposés ; il faudra donc se les faire livrer à domicile. Le magasin IKEA du centre-ville de Toronto - Aura offrira des modes de paiement sans espèces. Les clients pourront scanner et payer à l'aide de l'appli IKEA, se servir de nombreux outils numériques ou se rendre à l'une des nombreuses caisses réparties sur les deux étages. Le magasin offrira un large éventail de services pratiques comme l'assemblage, la planification, le traitement des retours et la livraison à domicile. Moyennant des frais fixes, les clients pourront ramasser leurs commandes passées en ligne à l'un des points de ramassage situés au rez-de-chaussée du centre commercial Aura.

Le magasin IKEA du centre-ville de Toronto, qui est établi dans le centre commercial Aura, proposera un nouveau service alimentaire : l'espace gourmet suédois. Il s'y trouvera des repas à consommer sur place qui sont nutritifs et au goût du jour, ainsi que des boissons spéciales. Il y aura également des produits alimentaires prêts à emporter et des ingrédients incontournables provenant de sources durables que les clients pourront cuisiner à la maison. Le menu satisfera aux goûts de la communauté de Toronto, si diversifiée. Ainsi, en plus des boulettes à la suédoise, les clients pourront savourer de nouvelles recettes.

« Les gens sont au coeur de toutes nos activités. C'est pourquoi nous sommes heureux d'accueillir 150 collaborateurs au magasin IKEA du centre-ville de Toronto - Aura. Nos collaborateurs y trouveront des occasions innombrables de poursuivre leur carrière, dit Patrice Dreano, directeur de marché du magasin IKEA du centre-ville de Toronto. Ensemble, nous tendrons vers un même objectif : contribuer à améliorer le quotidien des Torontois à la maison et produire des effets positifs à long terme dans la communauté locale. »

Durant la semaine de l'ouverture, IKEA Canada assurera la sécurité de la clientèle et facilitera son magasinage grâce à une file d'attente numérique. Cette fonctionnalité sera bientôt en ligne sur IKEA.ca/torontodowntown. Nous encourageons les clients à réserver une place dans la file d'attente avant l'ouverture du magasin IKEA du centre-ville de Toronto, établi dans le centre commercial - Aura. Les clients qui se présentent sans réservation pourraient ne pas trouver de place dans la file.

Les heures d'ouverture normales du magasin IKEA du centre-ville de Toronto - Aura seront celles-ci : du lundi au dimanche, de 10 h à 21 h. Le magasin IKEA du centre-ville de Toronto - Aura est le 15e magasin du détaillant au pays. Il vient grossir un réseau IKEA qui s'étend sur la région du Grand Toronto. Le réseau comprend 4 magasins IKEA grande surface, 15 points de ramassage PenguinPickUp et 8 studios de planification.

