Relief International lance au détail de crédits carbone Gold Standard





Les Crédits carbone générés par le projet de foyers Gyapa sont disponibles à l'achat sur www.ri.org

disponibles à l'achat sur www.ri.org Des forfaits sur mesure afin de compenser l'empreinte carbone générée par les vols moyens courriers, l'empreinte carbone annuelle ainsi que les mariages

Réduction en equivalent CO2 de plus de 5 millions de tonnes pendant la durée de vie du projet

WASHINGTON et LONDRES, 17 mai 2022 /PRNewswire/ -- Relief International (RI) lance la vente de crédits carbone par le biais de son site Web, www.ri.org. Les crédits carbone Gold Standard seront disponibles au prix de 15 $ la tonne et peuvent être achetés par les particuliers pour compenser l'empreinte carbonegénérée par les voyages, la nourriture, les choix énergétiques domestiques ainsi que les événements sociaux. Les forfaits de crédit climats ont été conçus sur mesure pour la compensation des vols de courts, moyen long-courriers , la consommation annuelle individuelle et familiale, ainsi que les événements sociaux collectifs tels que les mariages.

Les crédits carbone sont générés par le projet de foyers Gyapatm de RI, qui fournit des foyers propres et écoénergétiques aux familles du Ghana. Chaque foyer écoénergétique utilise environ la moitié de volume de combustible grace à des alternatives traditionnelles, ce qui réduit d'une part les émissions de carbone et d'autre part ladéforestation locale. Il permet également aux familles d'économiser de l'argent. Le projet a permis une réduction de cinq millions de tonnes d'équivalent CO2 au cours des 12 dernières années, il estmené en partenariat avec des experts en compensation de carbone, Climate Impact Partners .

Le lancement des crédits carbone fait partie intégrante de la campagne de Relief International nommée« Climate Changing Communities », qui attire l'attention sur les effets disproportionnés du changement climatique sur les populations auprès desquelles elle intervient dans des contexts fragiles, à travers le monde.

Ann Koontz, présidente-directrice générale de Relief International, a déclaré : « Lorsque vous compensez votre empreinte carbone, vous réduisez votre impact personnel sur l'environnement et vous nous aidez à nous rapprocher d'un monde neutre en carbone. Nous réinvestissons ensuite vos fonds auprès de communautés à travers l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient pour les aider dans la lutte contre le changement climatique. Il est impossible de vivre à zéro émission. Mais vous pouvez prendre des mesures pour réduire votre empreinte carbone et renforcer votre résilience climatique partout dans le monde. »

Azadeh Hassani, directrice mondiale de l'aide humanitaire chez Relief International, a déclaré : « Les familles que nous rencontrons sont déjà dans une situation de vulnérabilité, que ce soit en raison de conflits, de pauvreté, de déplacements, d'insécurité alimentaire ou d'autres facteurs externes . Le changement climatique les touche en premier et les frappe le plus durement. Réinvestir des fonds provenant des crédits carbone dans nos projets mondiaux crée un cercle vertueux de changement. »

Pour les demandes de presse, les interviews et pour demander des images, veuillez contacter :

États-Unis : James Darnbrook, responsable des communications

E-mail : [email protected]

Royaume-Uni : Josie Coxon, directrice adjointe du développement et des communications

E-mail : [email protected]

NOTES À L'INTENTION DES ÉDITEURS

Campagne « Climate Changing Communities »

Rehana, productrice de légumes au Bangladesh et mère de six enfants, voit ses revenus chuter en raison de la forte baisse des precipitations .Du haut de ses deux metres Dak, au Soudan du Sud, voit maintenant les niveaux d'eau dans le village atteindre sa poitrine. Ce ne sont là que deux exemples de conditions météorologiques extrêmes mis en évidence dans la campagne qui présente des histoires de communautés renforçant la résilience dans la lutte contre le changement climatique.

Pour en savoir plus: www.ri.org/issues/climate-change

À propos du projet de foyers de Gyapatm

Le projet Gyapatm est le plus important fournisseur de foyers écoénergétiques directement aux consommateurs au Ghana. Il a permis la réduction de cinq millions de tonnes d'équivalent CO2 au cours des 12 dernières années, avec plus de 20 000 foyers produits chaque mois et 1,9 million de foyers vendus au total. Dans l'ensemble, le projet soutient plus de 600 emplois dans les secteurs de la fabrication et de la vente au détail. En plus de fournir des emplois et des revenus, le projet investit dans la formation et les compétences des producteurs locaux et améliore les conditions de travail des personnes impliquées dans le processus de fabrication des foyers.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur: www.ri.org/countries/ghana

À propos de Relief International

Relief International est une organisation à but non lucratif qui s'associe à des communautés dans certains des milieux les plus fragiles au monde pour soulager la pauvreté, assurer le bien-être et promouvoir la dignité. Nous répondons aux catastrophes naturelles, aux urgences humanitaires et à la pauvreté chronique dans 16 pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. Les programmes de Relief International visent quatre domaines spécifiques : l'éducation, la santé et la nutrition, les opportunités économiques et WASH (eau, assainissement et hygiène). Relief International est signataire du Grand Bargain et travaille à promouvoir la localisation et le développement communautaire.

Relief International est active au Ghana depuis plus de deux décennies et a contribué au lancement de son partenaire local, Sustainable Development and Relief Associates (SUDRA), qui soutient le projet de foyers Gyapatm et travaille à étendre le modèle à l'ensemble du Ghana.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

www.ri.org

Twitter : @ReliefIntl

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1815480/Relief_International_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 17 mai 2022 à 07:15 et diffusé par :