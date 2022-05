Neuron et la Fondation de recherche sur les blessures de la route célèbrent la Semaine canadienne de la sécurité routière en présentant de nouvelles recherches et initiatives visant à promouvoir des rues plus sécuritaires





L'opérateur de trottinettes électriques Neuron Mobility, chef de file en matière de sécurité, souligne cette année la Semaine canadienne de la sécurité routière en publiant une nouvelle étude sur les perceptions des piétons en matière de sécurité routière et en lançant une nouvelle campagne de sécurité pour souligner l'impact que la conduite irresponsable de trottinettes électriques peut avoir sur différents membres de la communauté.

Selon un nouveau sondage réalisé pour le compte de Neuron par Canadian Public Opinion Polls | Maru Group auprès de plus de 1 500 Canadiens adultes, plus d'un sur trois (36 %) estime que les routes sont aujourd'hui moins sécuritaires pour les piétons qu'il y a cinq ans. Toutefois, près d'un sur cinq (18 %) est d'avis que la sécurité s'est améliorée au cours de la même période. L'étude montre également que les véhicules de promenade tels que les voitures (47 %), les camions de livraison et de transport (17 %) et les vélos (12 %) sont les plus préoccupants pour la sécurité des piétons.

Bien que beaucoup moins de Canadiens soient préoccupés par les trottinettes électriques (4 %) et les vélos électriques (3 %), Neuron, avec l'aide de son partenaire national en matière de sécurité, la Fondation de recherche sur les blessures de la route (FRBR), a lancé une campagne de sécurité qui tient compte des préoccupations des piétons. La campagne sensibilisera les usagers de Neuron à une utilisation responsable des trottinettes électriques, notamment en se stationnant correctement et en maintenant une distance sécuritaire avec les autres usagers de la route et des sentiers. Ces mesures simples peuvent améliorer la sécurité et contribueront à rassurer l'ensemble de la communauté.

Pour soutenir cette campagne, Neuron, en consultation la FRBR, a créé une gamme de matériel éducatif pour les usagers ainsi que des directives de stationnement afin de les sensibiliser à cet enjeu et de les encourager à être plus prudents et plus responsables.

Neuron organisera des événements ScootSafe à Calgary, Red Deer, Lethbridge et Vernon. Les ambassadeurs de sécurité de la compagnie donneront de courtes séances d'information sur la sécurité et tous ceux qui y assisteront pourront obtenir des crédits pour de futurs trajets.

Au cours de la semaine, Neuron fera également la promotion d'une série de vidéos légères, mais contenant des informations importantes. Ces vidéos seront diffusées sur les médias sociaux afin d'encourager les usagers à faire attention à leur environnement et à prendre en considération les piétons, les personnes atteintes de cécité, les personnes en fauteuil roulant et les personnes âgées. En regardant ces vidéos, les participants peuvent prendre part au concours organisé par Neuron sur les médias sociaux et avoir une chance de gagner des trajets gratuits.

Pour encourager davantage les usagers à se stationner de manière responsable, Neuron multiplie les mesures incitatives destinées à les sensibiliser en doublant la récompense offerte aux usagers qui terminent leur trajet dans l'une des zones de stationnement préférentiel indiquées dans l'application Neuron tout au long de la semaine.

Ankush Karwal, chef de marché pour Neuron au Canada, a déclaré : « Neuron s'associe aux villes pour créer des programmes sécuritaires de micromobilité partagée. Nous sommes très conscients des opinions partagées sur les trottinettes électriques au Canada. Beaucoup les adorent, mais nous reconnaissons également qu'il y a encore quelques inquiétudes au sein des collectivités. C'est pourquoi nous sommes ravis de lancer une campagne de sécurité pour rappeler à nos usagers de voyager de manière responsable et de se stationner en toute sécurité afin de contribuer à la sécurité de l'ensemble de la communauté. Toute entreprise concernée par les déplacements routiers a la responsabilité partagée de donner la priorité à la sécurité routière. C'est une chose que nous prenons très au sérieux chez Neuron. »

« Les trottinettes électriques de Neuron ont un excellent bilan de sécurité et sont largement reconnues pour leur impact positif dans les villes. Cependant, nous pouvons toujours faire plus, notamment en rappelant aux gens pourquoi il est si important de rouler et de stationner les trottinettes électriques en toute sécurité et de manière à ne pas incommoder les autres, en particulier les personnes âgées, les personnes en fauteuil roulant et les personnes atteintes de cécité. »

Robyn Robertson, présidente et directrice générale de la Fondation de recherche sur les blessures de la route, a déclaré : « Offrir des options sécuritaires de micromobilité aux résidents de la communauté peut créer plusieurs avantages, y compris la réduction de la congestion routière, l'amélioration de l'accès aux entreprises locales, une plus grande adoption de modes de transport plus sains et actifs, et une solution pour le premier et le dernier kilomètre des déplacements. Les villes jouent un rôle essentiel dans la réglementation de l'utilisation des dispositifs de micromobilité afin de s'assurer que les résidents sont éduqués sur l'utilisation sécuritaire de ces dispositifs et que chacun comprend sa responsabilité de partager la route avec les autres. »

Neuron Mobility s'est engagée à adopter une approche proactive en matière de sécurité routière. La compagnie a déjà mis en oeuvre plusieurs mesures et innovations qui, selon les Canadiens, devraient être adoptées par les fournisseurs de services de location de trottinettes électriques pour améliorer la sécurité.

Selon le sondage, les Canadiens affirment que les messages d'avertissement et les pénalités, comme l'interdiction d'accéder à un service (37 %), la fourniture d'un casque facile à utiliser sur chaque trottinette électrique (35 %), les indications audio et les sons sur l'appareil pour avertir les piétons de l'approche d'une trottinette électrique (34 %), ainsi que le contenu et les vidéos d'éducation des usagers dans l'application et en ligne (22 %) figurent parmi les principales mesures qui pourraient être prises pour améliorer la sécurité des usagers et des piétons. La compagnie Neuron a mis en oeuvre chacune de ces mesures et est fière d'être le seul opérateur de trottinettes en libre-service au Canada à intégrer un casque de sécurité sur chaque trottinette de sa flotte à l'échelle nationale et mondiale. Neuron est également le premier et le seul opérateur au Canada à avoir lancé un essai de plusieurs mois d'un système d'alerte acoustique des véhicules (AVAS) au sein de sa flotte active dans une grande ville.

La sécurité est la priorité numéro un de Neuron. La couleur orange vif des trottinettes électriques de la compagnie les rend plus visibles et plus faciles à repérer. Équipées d'une série de fonctionnalités de sécurité, la technologie de géorepérage est utilisée pour contrôler où les trottinettes électriques peuvent être conduites, stationnées et à quelle vitesse elles se déplacent dans certaines zones, ainsi qu'une fonctionnalité de « détection de chute » qui alerte instantanément l'équipe d'exploitation de Neuron lorsque des véhicules ont été laissés sur le côté afin qu'ils puissent être repositionnés.

Parmi les autres innovations, citons le verrouillage du casque contrôlé par l'application, qui permet de fixer un casque de sécurité sur la trottinette électrique entre les trajets, le bouton d'urgence 911, qui permet de savoir si une personne a fait une chute et d'appeler les services d'urgence, le guidage vocal, qui informe et avertit les usagers sur la manière de rouler en toute sécurité, et la fonction « Suivez le guide » qui permet aux usagers de partager leur trajet avec leurs amis.

À propos du sondage

Ce sondage Maru Public Opinion, réalisé pour le compte de Neuron Mobility, a été entrepris par les experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue. 1 508 adultes canadiens sélectionnés aléatoirement et faisant partie du panel en ligne de Maru Voice Canada ont été interrogés du 4 au 5 mai 2022. Les résultats de cette étude ont été pondérés par l'éducation, l'âge, le sexe et la région (et au Québec, la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. Cela permet de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille composé de répondants employés à temps plein utilisé dans cette étude a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de +/- 3,0 %, 19 fois sur 20. Les écarts entre les totaux et les tableaux de données sont dus aux arrondis.

À propos de Neuron Mobility

Neuron, l'opérateur canadien de trottinettes électroniques axé sur la sécurité, se différencie en étant le meilleur partenaire des villes tout en étant un chef de file du secteur en matière de sécurité et d'opérations durables. Fondée à Singapour en 2016, l'entreprise a introduit un nombre impressionnant de premières mondiales de l'industrie et d'innovations pionnières, notamment le remplacement des batteries des trottinettes électriques, le système de contrôle par géorepérage et les casques intégrés. Neuron a annoncé son arrivée au Canada en 2021 et a depuis étendu ses activités dans cinq marchés canadiens, dont Ottawa, Calgary, Red Deer, Vernon et Lethbridge. Neuron est également le principal opérateur en Australie et en Nouvelle-Zélande et a des activités au Royaume-Uni. Pour plus d'informations, visitez : https://www.rideneuron.com/fr/.

À propos de la Fondation de recherche sur les blessures de la route :

La vision de la Fondation de recherche sur les blessures de la route (FRBR) est de s'assurer que les gens qui utilisent les routes rentrent chez eux en toute sécurité chaque jour en éliminant les décès sur la route, les blessures graves et leurs coûts sociaux. La mission de la FRBR est d'être une source de connaissances pour la sécurité des usagers de la route et un chef de file mondial en matière de recherche, de développement de programmes et de politiques, d'évaluation et de transfert de connaissances. La FRBR est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui dépend de bourses, de contrats et de dons afin d'offrir des services au public. Pour plus d'informations, visitez: www.tirf.ca.

