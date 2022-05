< > : Lancement de la campagne de TELUS International qui vise à aider les marques à trouver le bon partenaire pour la mise en oeuvre, l'amélioration et l'adaptation des services et des programmes numériques d'expérience client





TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) est un chef de file novateur en matière d'expérience client numérique qui conçoit, produit et offre des solutions de prochaine génération pour des marques mondiales créatrices de marché. Elle a annoncé aujourd'hui le lancement de sa campagne <<Better Together>>, qui vise à aider les marques à trouver le bon partenaire pour mettre en oeuvre, améliorer et adapter toutes les facettes de leur expérience client numérique, de leurs solutions de données fondées sur l'intelligence artificielle, de leur gestion de contenu et de leurs services infonuagiques gérés.

Selon un sondage réalisé en partenariat avec TELUS International auprès de 100 cadres du domaine de la technologie, la majorité de ces cadres (89 %) considèrent l'expérience client comme une priorité moyenne ou élevée et 84 % prévoient faire appel, d'une façon ou d'une autre, à un fournisseur externe pour permettre à leur entreprise d'atteindre ses objectifs en matière d'expérience client en 2022. De plus, les cadres du domaine de la technologie considèrent l'innovation (28 %), l'expérience (26 %) et l'offre de solutions de bout en bout (19 %) comme les principales qualités recherchées chez les fournisseurs d'expérience client numérique.

« Les marques qui connaissent une forte croissance et qui doivent recadrer rapidement la dimension ou la portée de leurs activités, procéder à une expansion géographique ou créer un nouveau canal numérique doivent souvent faire appel à un expert externe pour continuer à offrir une expérience client supérieure. Pour réussir, elles doivent absolument trouver le bon partenaire », explique Maria Pardee, chef des services commerciaux, TELUS International.

Meilleurs ensemble : Caractéristiques d'un bon partenaire d'expérience client

Lorsque des entreprises doivent procéder rapidement à un recadrage et élargir la portée de leurs activités, elles réalisent souvent qu'il leur faut de l'aide pour maintenir une expérience client supérieure. Or, il n'est pas toujours facile de déterminer si un fournisseur d'expérience client numérique possède les compétences et les qualités recherchées.

La campagne <<Better Together>> de TELUS International propose quatre aperçus informatifs d'IDC regroupant des conseils et des critères pour aider les marques à choisir un fournisseur qui répond à leurs besoins actuels et futurs dans les domaines de l'expérience client numérique, des solutions de données fondées sur l'intelligence artificielle, de la modération de contenu et des services infonuagiques gérés. En investissant dès le départ le temps nécessaire pour comprendre les critères actuels et futurs à prendre en compte pour choisir un partenaire d'expérience client, les entreprises y trouveront leur compte et s'assureront de protéger leur actif le plus précieux : la relation qu'elles entretiennent avec leur clientèle.

« Collaborer avec le bon fournisseur d'expérience client peut avoir un effet transformateur, ajoute Mme Pardee. Tout d'abord, les marques peuvent concentrer de nouveau leurs ressources internes sur ce qu'elles font de mieux, à savoir la conception de produits et services, et sur la recherche et le développement. Les marques disposent d'une telle marge de manoeuvre puisqu'elles savent que leur fournisseur d'expérience client respectera toutes les règles de leurs clients en matière de sécurité des données, qui évoluent constamment et peuvent varier d'un pays à l'autre. Enfin, les marques peuvent avoir la certitude que leurs besoins actuels et futurs en matière d'expérience client seront satisfaits et correctement anticipés, puisque leur partenaire d'expérience client aura les capacités et l'expertise nécessaires pour adapter ces besoins selon les comportements des clients et la demande en constante évolution. »

Lisez les résultats complets dans les quatre aperçus informatifs d'IDC commandités par TELUS International, ici.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et offre des solutions numériques de prochaine génération afin d'améliorer l'expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d'adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l'innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l'information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l'intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l'expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. TELUS International soutient des entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Elle collabore avec différentes marques dans des secteurs à forte expansion, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires, des services financiers et de l'assurance, de la santé, du voyage et de l'hôtellerie.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l'inclusion. Les politiques, ateliers et groupes de ressources de l'entreprise en témoignent, tout comme ses pratiques d'embauche axées sur l'égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. Depuis 2007, l'entreprise a eu une incidence positive sur la vie de plus d'un million de citoyens de partout dans le monde. Elle redonne aux collectivités et vient en aide aux personnes dans le besoin grâce à des activités de bénévolat à grande échelle et à des dons. Les cinq Comités d'investissement communautaire de TELUS International ont versé 4,7 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com.

Communiqué envoyé le 17 mai 2022 à 06:50 et diffusé par :