/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Psychotropes et sevrage : lancement d'une plateforme virtuelle citoyenne/





MONTRÉAL, le 14 mai 2022 /CNW Telbec/ - Un groupe de citoyen.ne.s, soutenu par le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ), dévoilera le 17 mai la toute nouvelle plateforme www.nous-medication.com . Fruit de plus de deux années de travail de la part d'un comité de personnes ayant expérimenté une diminution ou une sevrage de psychotropes, ce site internet vient regrouper témoignages et informations sur la démarche de sevrage des psychotropes, et vise à corriger les lacunes actuelles en matière d'accès à l'information complète permettant l'exercice du consentement libre et éclairé. Un court-métrage de témoignages sera diffusé, suivi d'une conférence de presse en personne.

Quoi : première d'un court métrage (à 9h40) et conférence de presse (10h00)

Quand : mardi le 17 mai de 9h40 à 10h15

Où : salle 100 du Centre St-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal

Des porte-paroles seront disponibles sur place, en anglais et français, dont des personnes premières concernées, des professionnel.le.s de la santé et de l'accompagnement en santé mentale.

SOURCE Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ)

Communiqué envoyé le 17 mai 2022 à 06:30 et diffusé par :