THE WORLD'S BEST FEMALE CHEF AWARD 2022 décerné à LEONOR ESPINOSA DE BOGOTA





LONDRES, 17 mai 2022 /PRNewswire/ -- Les World's 50 Best Restaurants révèlent aujourd'hui que la lauréate du World's Best Female Chef Award, le prix de la meilleure femme cheffe au monde, parrainé par Nude Glass, est Leonor Espinosa, cheffe-propriétaire de Leo à Bogota. Précédemment nommée meilleure femme cheffe d'Amérique latine en 2017, Leonor Espinosa est devenue l'une des personnalités les plus importantes de Colombie grâce à son travail acharné et constant, non seulement en célébrant les produits colombiens et les saveurs locales, mais aussi en mettant en avant la valeur de la biodiversité du pays et les aspects sociaux de la gastronomie.

Figure emblématique de la renaissance de la gastronomie colombienne, Leonor Espinosa a déménagé et réinventé son restaurant l'année dernière, qui a ensuite rejoint la 46ème place du classement des World's 50 Best Restaurants 2021. Dans ce nouveau lieu, Leonor Espinosa a élaboré un menu dégustation dont 100 % des ingrédients proviennent de Colombie et dont chaque plat fait partie d'un récit plus large sur la nourriture colombienne. L'expérience gastronomique se concentre sur les écosystèmes variés du pays, en explorant les façons dont les nouvelles espèces peuvent être utilisées en cuisine.

En 2008, Leonor Espinosa a fondé l'association à but non lucratif Funleo avec sa fille, Laura Hernández-Espinosa, cheffe sommelier chez Leo. L'équipe mère-fille a contribué à la révélation d'ingrédients indigènes et de techniques ancestrales qui inspirent les menus uniques de Leo. Aujourd'hui, Funleo continue d'identifier, de revendiquer et de promouvoir les traditions culinaires des communautés rurales et ethniques tout en favorisant leur bien-être et leur santé, grâce à des programmes encourageant l'utilisation d'ingrédients autochtones dans tout le pays et leur permettant d'accéder à la sécurité alimentaire. L'origine de chaque ingrédient est mise en évidence sur le menu de Leo, comme la pulantana du désert ou le cacay et le cnopio des contreforts andins.

En plus de diriger Leo et Funleo, Leonor Espinosa a contribué à la création d'un centre gastronomique dans le Golfe de Tribugá pour offrir un autre environnement aux personnes touchées ou impliquées dans le trafic de drogue. Elle a également fait campagne pour promouvoir la richesse culinaire de la Colombie, en encourageant les communautés à faire de leur patrimoine culturel un outil de développement socio-économique.

William Drew, directeur du contenu des World's 50 Best Restaurants, déclare : "Leonor Espinosa est devenue l'une des cheffes d'Amérique Latine les plus emblématiques de sa génération, défendant comme nulle autre la biodiversité et la diversité culturelle de la Colombie. Nous sommes ravis de pouvoir reconnaître son incroyable travail."

Ce prix continue de récompenser les femmes cheffes qui ouvrent la voie à leurs semblables.

