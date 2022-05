Les directeurs expérimentés Neil Ryland et Maggie Buggie rejoignent Normative pour accélérer la réduction des émissions carbone dans la chaîne de valeur des entreprises





STOCKHOLM, 17 mai 2022 /PRNewswire/ -- Maggie Buggie et Neil Ryland ont rejoint Normative pour accélérer la réduction des émissions et la gestion du carbone dans la chaîne de valeur des entreprises.

Maggie Buggie rejoint Normative en tant que directrice des opérations après avoir occupé des postes de direction chez SAP, Capgemini et Fujitsu et au siège du conseil d'administration de Spirent Communications. Neil Ryland, quant à lui, rejoint l'entreprise en tant que directeur commercial et possède une expérience de direction chez Peakon (acquis par Workday) et Huddle. Maggie Buggie et Neil Ryland se joignent ainsi à une équipe de direction existante qui a occupé des postes de direction chez Spotify, Tink, et Podio (acquisition par Citrix).

« Chez Normative, nous avons la crédibilité, la conaissance du produit et l'expérience nécessaires pour aider les clients à comprendre leur cheminement vers la neutralité carbone et à obtenir des résultats durables. Je suis enthousiaste à l'idée de créer une nouvelle norme de marché et de contribuer à remplir notre mission qui consiste à exposer l'impact durable de toutes les activités économiques sur la planète », a déclaré Maggie Buggie.

Les nouveaux dirigeants se joignent à l'expansion rapide de Normative pour engager les chaînes de valeur des entreprises dans la réduction des émissions carbone. Plus de 90 % [CDP] des émissions d'une entreprise moyenne se produisent dans la chaîne de valeur, et la réduction des émissions carbone de la chaîne de valeur a été la cible de la législation européenne et américaine récemment proposée.

« Je suis très heureux et fier de me joindre à l'équipe Normative dans le cadre de sa mission visant à aider chaque entreprise à comprendre l'impact de ses activités sur notre planète. Ce marché est un marché qui n'est pas seulement guidé par la conformité, mais par la demande des consommateurs. Les technologies existantes ne répondent pas aux exigences d'aujourd'hui, et encore moins à celles de demain, et l'offre de Normative, de classe mondiale, est parfaitement placée pour y répondre », a déclaré Neil Ryland.

Le moteur de comptabilisation carbone de Normative permet aux entreprises de mesurer leur empreinte carbone complète, y compris les émissions indirectes de leurs chaînes de valeur, et d'identifier les sources d'émissions importantes.

Les investisseurs de Normative comprennent 2150, ETF, byFounders, Horizon Ventures, Luminar Ventures, Future Five et Time Ventures. Normative est le fournisseur officiel de logiciels pour le SME Climate Hub soutenu par l'ONU, et a reçu le soutien d'une bourse et d'une subvention de Google.org.

Normative est le premier moteur de comptabilisation carbone au monde, aidant les entreprises à calculer l'ensemble de leur empreinte climatique et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Grâce à sa base de données d'émissions leader sur le marché, Normative établit un nouveau standard de précision scientifique pour la comptabilité des émissions. L'entreprise s'associe à des organisations de premier plan dans le domaine du changement climatique, notamment l'ONU, pour fournir des renseignements exploitables sur le développement durable. Normative.io

