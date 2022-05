Chery Automobile : les raisons pour lesquelles l'entreprise se développe sur la scène internationale





Comment Chery parvient-elle à se distinguer sur le marché automobile de plus en plus concurrentiel et à se positionner en tant que leader sur le marché automobile chinois ? Sa technologie exceptionnelle ainsi que son modèle inclusif et accessible valent la peine d'être examinés.

Préoccupée par la recherche et le développement technologique

Depuis la création de Chery il y a plus de 20 ans, l'innovation technologique et la maîtrise des technologies de base ont toujours été son cheval de bataille. Une équipe mondiale de R&D automobile de plus de 5 500 personnes a été mise en place, un système holistique de R&D sur la technologie et les produits a été établi, et un ensemble de modèles phares tels que le TIGGO et l'OMODA a été fabriqué. Le volume cumulé des ventes mondiales a dépassé les 10 millions d'unités.

Vingt ans de progrès technologiques

Forte de plus de 20 ans d'innovation indépendante, Chery a développé un nouveau système de R&D ainsi qu'une plateforme intégrée pour les véhicules à énergie nouvelle. Le constructeur exploite sept technologies de base et se situe parmi les meilleurs de l'industrie. L'interconnexion intelligente et le système d'alimentation PHEV dominent également le marché.

Activités impliquant des utilisateurs à travers le monde

Tout en se développant rapidement, Chery s'est engagée dans diverses actions sociales dans de nombreux pays à travers le monde, parrainant différentes activités et organismes impliquant des utilisateurs, notamment des établissements de protection sociale, des clubs de football féminin, des courses de rallye, des spectacles équestres, des concerts, et bien plus encore, tout en recherchant activement des entreprises et un développement social. Chery cherche à s'imposer en tant que marque automobile dynamique et responsable.

