Envoy Gateway rend l'utilisation du proxy Envoy plus facile pour les développeurs et inverse la fragmentation





Les membres du groupe directeur d'Envoy Gateway (EG), y compris le créateur d'Envoy, Matt Klein, et les représentants d'Ambassador Labs, de Fidelity Investments, de Tetrate, et de VMware, Inc., ont annoncé aujourd'hui leur engagement commun pour le projet, qui a été lancé en ce même jour à l'événement KubeCon + CloudNativeCon, Europe 2022, sous les auspices de la Cloud Native Computing Foundation® (CNCF®). Envoy Gateway est un nouvel effort au sein du projet open source du proxy Envoy pour simplifier l'utilisation d'Envoy dans le développement d'applications natives dans le cloud.

Envoy Gateway réduira les efforts redondants existants concernant Envoy et le rendra bien plus simple pour les développeurs d'applications afin qu'ils utilisent Envoy en tant que passerelle API « prête à l'emploi » et en tant que contrôleur Kubernetes Ingress. Avec l'exposition d'un ensemble simplifié d'API et la mise en oeuvre de l'API passerelle Kubernetes, EG facilite l'extension à Envoy. Les développeurs auront désormais une façon gratuite et libre de fournir un accès externe à leur travail en cours. Dans le même temps, Envoy Gateway ne remplacera pas les fonctionnalités de gestion d'API actuellement disponibles dans les produits commerciaux.

« Envoy a connu un très grand succès depuis que nous l'avons lancé pour la première fois en 2016 », a déclaré Matt Klein, fondateur du projet de proxy Envoy. « Et la communauté est au coeur d'Envoy depuis le début. Avec le projet d'Envoy Gateway axé sur la communauté, nous voyons l'opportunité de rendre Envoy accessible à davantage d'utilisateurs grâce à l'addition d'API simplifiées et de nouvelles capacités explicitement ciblées sur les cas d'utilisation de proxy nord-sud / de bordure. »

Envoy est déjà largement utilisé pour le trafic entre les services séparés dans une application de microservices - qui est le trafic est-ouest. Avec Envoy Gateway, Envoy sera également facile à utiliser pour le trafic nord-sud, le trafic entre une application et le monde extérieur, ainsi qu'avec les consommateurs des API d'une application.

Envoy Gateway ? Infrastructure en open source extensible pour l'avenir du natif dans le cloud

Les organisations informatiques du monde entier veulent établir et utiliser une pile riche, robuste et moderne de logiciels en open source pour le développement et la fourniture d'applications natives dans le cloud, sous la direction d'organisations telles que la Linux Foundation et la CNCF. Les offres et les projets commerciaux au sein de chaque équipe informatique peuvent ajouter de la valeur en sus de cette infrastructure fondamentale.

Envoy devient rapidement le support de mise en réseau privilégié au sein de cette pile moderne native dans le cloud. Cependant, le besoin d'accès à l'API, de routage du trafic et d'autres capacités d'entrée a récemment conduit à une fragmentation dans l'écosystème Envoy. Envoy Gateway réintroduira cette fonctionnalité nécessaire dans le projet Envoy principal et rendra l'accès à Envoy moins déconcertant et chronophage pour les développeurs.

Mise en oeuvre via Kubernetes Gateway API

Envoy Gateway exposera une version de Gateway API native pour Kubernetes, avec des extensions spécifiques à Envoy. C'est une API expressive, extensible et axée sur le rôle, bien adaptée pour une utilisation par les développeurs. Gateway API est soit mise en oeuvre, ou en cours, pour Istio, le projet Contour (qui a débuté chez VMware), Emissary-ingress (qui a débuté chez Ambassador Labs), et d'autres.

Lorsque les utilisateurs créeront des ressources Gateway API, celles-ci seront traduites en appels API Envoy natifs, de telle sorte qu'Envoy et xDS, son API native, n'auront pas besoin d'être modifiés pour ajouter cette nouvelle prise en charge.

Avantages pour les développeurs, les administrateurs d'infrastructure et les décideurs d'entreprise

Les développeurs d'applications feront l'expérience de l'impact le plus positif d'Envoy Gateway. Ils pourront exécuter Envoy Gateway et commencer à acheminer le trafic vers les applications. Ils n'auront plus besoin de développer leur propre plan de contrôle, ou de prolonger un plan de contrôle existant tel qu'un plan de contrôle Go ou Java, ou d'introduire une solution fournisseur aux étapes précoces de leurs projets. Ils n'ont qu'à configurer les itinéraires pour l'application et les partager.

Les administrateurs d'infrastructure pourront offrir facilement une expérience native dans Envoy pour les équipes d'application, sans avoir besoin d'adopter une solution de fournisseur uniquement pour avoir une fonctionnalité de passerelle de base. Ils pourront gérer les instances d'Envoy Gateway sans interférer avec l'accès du développeur. Envoy Gateway leur permettra de fournir des capacités de mise en réseau d'application constantes sur des environnements hétérogènes.

Les dirigeants et les décideurs disposeront d'Envoy en tant que solution standard et, nous l'espérons, largement utilisée pour l'accès à l'API et Kubernetes Ingress. Ils bénéficieront également d'un développement et d'une fourniture plus rapides et simplifiés de logiciels et de services plus sécurisés et plus robustes.

Ressources supplémentaires

Explorez les annonces de la CNCF.

Consultez le blog officiel du projet Envoy.

Découvrez-en davantage sur les objectifs d'Envoy Gateway.

À propos d'Envoy

Créée à l'origine par Matt Klein et développée chez Lyft, Envoy est une proxy distribuée en C++° haute-performance conçue pour des services et des applications uniques, ainsi qu'un bus de communication et un « plan de données universel » conçu pour de larges architectures de « maillage de service » de microservices. Développé à partir des leçons retenues de solutions telles que NGINX, HAProxy, des équilibreurs de charge matériels, et des équilibreurs de charge, Envoy s'exécute parallèlement à toutes les applications et résume le réseau en fournissant des fonctionnalités d'une façon indifférente aux plateformes. Lorsque tout le trafic de service dans une infrastructure circule via un maillage Envoy, il devient facile de visualiser les zones à problème grâce à une observabilité constante, d'ajuster la performance générale, et d'ajouter des fonctionnalités de substrat dans un endroit unique.

Contactez Matt Klein à l'adresse [email protected].

À propos d'Ambassador Labs

Ambassador Labs, le chef de file de l'expérience développeur native dans le cloud, permet aux développeurs de coder, tester, expédier, et exécuter des applications plus vite et plus facilement que jamais. Créateur des projets en open source majeurs de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), dont Emissary-ingress et Telepresence, Ambassador Labs fournit un plan de contrôle aux développeurs pour Kubernetes qui intègre l'infrastructure de développement, de déploiement et de production pour les développeurs et les organisations du monde entier dont Microsoft, PTC, NVidia, et Ticketmaster. Ambassador Labs est soutenu par des investisseurs de premier plan dont Insight Partners et Matrix Partners. Apprenez-en plus et commencez gratuitement à l'adresse www.getambassador.io.

Contactez Lisa Williams d'Ambassador Labs à l'adresse [email protected].

À propos de Fidelity Investments

La mission de Fidelity consiste à inspirer un meilleur avenir et à générer de meilleurs résultats pour les clients et les entreprises que nous servons. Avec 11 300 milliards USD d'actifs gérés, dont des 4 200 milliards USD d'actifs sous gestion discrétionnaire au 31 mars 2022, nous nous concentrons sur la réponse aux besoins uniques d'un ensemble diversifié de clients. Société privée depuis plus de 75 ans, Fidelity emploie plus de 57 000 collaborateurs qui se concentrent sur la réussite à long terme de nos clients. Pour plus d'informations sur Fidelity Investments, veuillez visiter le site www.fidelity.com/about-fidelity/our-company.

Contactez Kathleen Bentley de Fidelity Investments à l'adresse [email protected].

À propos de Tetrate

Lancée par les fondateurs d'Istio afin de repenser la mise en réseau d'applications, Tetrate est une société de maillage de services d'entreprise, qui gère la complexité des infrastructures d'applications modernes dans un cloud hybride. Son produit phare, Tetrate Service Bridge, fournit une plateforme de connectivité d'applications allant de la périphérie jusqu'à la charge de travail, dont l'objectif est de faire bénéficier les entreprises de la continuité des affaires, de l'agilité et de la sécurité requises dans le cadre de leur transition des monolithes traditionnels vers le cloud. Les clients bénéficient d'une observabilité constante et intégrée, d'une sécurité d'exécution et d'une gestion du trafic dans n'importe quel environnement. Tetrate continue de servir en tant que contributeur de premier plan pour les projets en open source, Istio et le proxy Envoy. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tetrate.io.

Contactez Annie Fink de Bospar à l'adresse [email protected].

À propos de VMware

VMware est un fournisseur de premier plan de services multi-cloud pour toutes les applications, rendant possible l'innovation numérique sous contrôle de l'entreprise. En tant que fondation de confiance pour accélérer l'innovation, les logiciels VMware offrent aux entreprises la flexibilité and et le choix dont elles ont besoin pour bâtir l'avenir. Avec son siège à Palo Alto, en Californie, VMware s'engage à bâtir un avenir meilleur à travers le Programme 2030 de la société. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vmware.com/company.

Contactez Eloy Ontiveros de VMware Global Communications à l'adresse [email protected]

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 mai 2022 à 03:45 et diffusé par :