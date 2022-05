TYLin et GPO Group s'alignent stratégiquement





Dans le cadre d'un effort mondial visant à améliorer les connexions et la collaboration entre les entreprises du Pilier d'infrastructure mondiale (Global Infrastructure, GI) de Dar Group, GPO Group et Sam Schwartz, l'une de ses sociétés exploitantes, ont choisi de s'aligner officiellement sur TYLin, la marque leader du Pilier GI.

GPO Group et Sam Schwartz ont ajouté la ligne « unificatrice » TYLin à leurs noms. Dès maintenant, GPO sera connu sous le nom de GPO, A TYLin Company. De même, Sam Schwartz sera désormais connu sous le nom de Sam Schwartz, A TYLin Company.

L'ajout de la ligne unificatrice s'inscrit dans le cadre d'une initiative stratégique mondiale visant à unifier les entreprises du Pilier GI de Dar Group sous la marque TYLin, afin de fournir un accès plus efficace à ses vastes ressources mondiales et de promouvoir une meilleure collaboration entre les membres de son personnel. L'alignement des deux sociétés avec TYLin - en particulier dans les segments du chemin de fer et des transports en commun - signifie que GPO et Sam Schwartz, leaders du transport et de la mobilité en Europe et dans les Amériques, respectivement, vont élargir leur capacité à proposer une réflexion innovante et une mise en oeuvre pratique dans tous les aspects des réseaux de mobilité physiques et numériques.

« En alignant stratégiquement TYLin, GPO et Sam Schwartz, nous allons renforcer notre capacité à fournir des solutions innovantes basées sur des informations réelles du monde entier », a déclaré Matthew Cummings, président et chef de la direction de TYLin. « Cet alignement nous aidera à terme à atteindre notre objectif commun, qui est de développer des villes plus intelligentes et de connecter les communautés. »

« L'alignement avec la marque TYLin complète et étend notre présence et notre expertise technique en Europe et dans les Amériques, et nous permettra de connecter plus efficacement nos employés, nos lieux et nos idées, pour répondre aux besoins en constante évolution de nos clients du monde entier », a confié pour sa part Xavier Montobbio, président et chef de la direction de GPO Group. « Cet effort pour améliorer la collaboration et les connexions s'incarne dans l'ajout de la ligne "unificatrice" aux noms de société de GPO et de Sam Schwartz. »

Plus tôt cette année, TYLin a lancé une stratégie de marque pour unifier ses opérations mondiales. La marque unifiée connecte plus efficacement les clients aux ressources d'ingénierie mondiale multidisciplinaire de TYLin, pour résoudre les défis en matière d'infrastructure aux niveaux régional et local grâce à des solutions innovantes dans les secteurs de l'aviation, des ponts, des bâtiments, des ports et de la marine, du chemin de fer et des transports en commun, des routes et autoroutes, et de l'eau.

À propos de Dar Group

Dar Group est un réseau international privé de sociétés spécialisées dans les services professionnels, comptant plus de 17 670 employés dans 297 bureaux répartis dans plus de 100 pays. Dar Group se consacre à la planification, à la conception, à l'ingénierie et à la gestion de projets d'installations et de structures qui favorisent le développement durable des communautés du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.dargroup.com.

À propos de TYLin

Fondé en 1954, TYLin est un cabinet de conseil en infrastructure multiservices reconnu au niveau mondial, qui s'engage à fournir des conceptions innovantes, rentables et constructibles au marché mondial de l'infrastructure. Avec 3 200 employés répartis dans 65 bureaux aux États-Unis, en Asie et en Europe, le cabinet prend en charge des projets de tailles et de complexité diverses. TYLin est membre de Dar Group, un groupe mondial privé de services professionnels, et de sa famille de sociétés leader du secteur, Global Infrastructure. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.tylin.com.

À propos de GPO Group

Fondé en 1985, GPO Group est un groupe mondial spécialisé dans la mobilité, le conseil et l'ingénierie ferroviaire, qui propose des services de planification, de conception, de construction et d'exploitation dans les industries de la mobilité et du transport. GPO Group a mis en place un partenariat stratégique avec Dar Group en 2017, ce qui lui a permis de se connecter avec un réseau professionnel international de premier ordre. Sam Schwartz fait partie de GPO Group depuis 2015. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.gpogroup.com.

À propos de Sam Schwartz

Depuis 1995, Sam Schwartz est connu comme le cabinet d'ingénierie, de planification et de conseil en transport qui résout les problèmes les plus difficiles de l'industrie, en combinant expertise technique et approches créatives. Basé à New York, le cabinet dispose d'équipes de professionnels dans toutes les disciplines, notamment : la planification des transports et de l'environnement ; les transports en commun ; les travaux publics ; et l'engagement communautaire. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.samschwartz.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 mai 2022 à 03:10 et diffusé par :