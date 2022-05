Aqara lance ses boutiques exclusives sur Amazon en Italie et en Espagne





Aqara, un chef de file des produits pour la maison connectée, annonce l'ouverture de ses magasins de marque sur Amazon.it et Amazon.es. Depuis le lancement du premier magasin d'Aqara en Europe sur Amazon UK en juillet 2021, le fabricant de solutions intelligentes pour la maison a renforcé sa présence sur Amazon en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, rendant ainsi le portefeuille exhaustif de produits Aqara aisément accessible pour les utilisateurs de solutions de maison connectée dans toute l'Europe.

Aqara vendait déjà ses solutions en Italie et en Espagne sur l'Apple Online Store et via des revendeurs locaux, et la marque est devenue de plus en plus appréciée des utilisateurs locaux pour la qualité de ses produits, ses prix abordables et sa grande compatibilité avec les principaux écosystèmes, notamment HomeKit, Alexa, et Google Home. Le lancement de ses magasins de marque sur Amazon fournira davantage de produits Aqara sur les marchés locaux, pour couvrir les hubs connectés, les capteurs intelligents, les caméras de sécurité, les interrupteurs câblés et sans fil, ainsi que les contrôleurs de stores intelligents.

La gamme de produits des magasins Aqara sur Amazon.it et Amazon.es comprennent:

Camera Hub G3 - La caméra de sécurité phare d'Aqara, panoramique et inclinable, avec reconnaissance faciale et des mouvements optimisée par l'IA, la fonction intégrée du hub Zigbee, ainsi que la prise en charge d'écosystèmes tiers (HomeKit, Alexa, Google Home);

Camera Hub G2H Pro - Une caméra de vidéo HomeKit d'intérieur pour la sécurité de la maison, avec la fonction de hub Zigbee pour optimiser l'automatisation de la sécurité et de la connectivité de la maison;

Hub M2 - Le hub polyvalent et pionnier qui connecte tous les dispositifs Aqara pour une intégration fluide de tous les capteurs et dispositifs d'automatisation d'Aqara;

Hub M1S - Le centre de commande sans fil des accessoires Aqara assure l'automatisation de la maison, l'alarme locale, le contrôle à distance des dispositifs connectés, tout en pouvant servir d'éclairage nocturne, de sirène et de sonnette;

Hub E1 - Le plus petit hub intelligent d'Aqara avec un port UBS-A et un manche ajustable, pour une utilisation et une recharge pratiques sur des dispositifs USB comme un ordinateur, une multiprise et une prise murale;

Door & Window Sensor - Il détecte en temps réel lorsqu'une fenêtre ou une porte est ouverte, avec des notifications push et/ou une alarme locale lorsque la porte ou la fenêtre s'ouvre inhabituellement;

Temperature & Humidity Sensor - Il surveille la température, l'humidité et la pression atmosphérique en temps réel, et peut se connecter à d'autres dispositifs Aqara pour les automatisations et scènes de la maison;

Motion Sensor - Il détecte les mouvements humains à l'aide d'un infrarouge passif et fonctionne avec d'autres produits Aqara pour régler les automatisations et scènes de la maison;

Motion Sensor P1 - Une version optimisée de l'emblématique Motion Sensor, avec une autonomie prolongée de batterie allant jusqu'à 5 ans, avec délai de détection et des niveaux de sensibilité configurables;

Water Leak Sensor - Il détecte les inondations, et permet des notifications push et/ou l'activation de l'alarme locale pour protéger la propriété;

Vibration Sensor - Il détecte les vibrations, inclinaisons et chutes, alerte les utilisateurs lorsqu'un mouvement inhabituel est détecté, et peut être utilisé pour les automatisations et scènes de la maison;

TVOC Air Quality Monitor - Il détecte le niveau des composés organiques volatils totaux (COVT) dans l'air, ainsi que la température et l'humidité, et peut être utilisé pour des notifications push, une sirène locale et les automatisations de la maison;

Smart Wall Switch H1 EU* - Le premier interrupteur mural d'Aqara conçu pour l'Europe, fonctionnant aussi bien avec les boîtiers muraux arrondis que les boîtiers carrés de 86 mm, et disponible en versions Avec neutre et Sans neutre;

Smart Plug EU - Il automatise les appareils ménagers ordinaires, et permet un contrôle à distance, avec minuteur de lumières, ventilateurs et autres.

Roller Shade Driver E1 - Un contrôleur rétrofit de stores à rouleau pour automatiser des stores à rouleau à cordon perlé, permettant aux utilisateurs de régler les stores par contrôle mobile, commande vocale, horaire prédéfini et via les automatisations de la maison;

Wireless Switch H1 - Un interrupteur à distance avec 7 actions configurables pour contrôler les dispositifs intelligents et les scènes de la maison;

Wireless Mini Switch - Un interrupteur polyvalent et compact avec 3 actions configurables pour contrôler les dispositifs intelligents ou les scènes de la maison;

Cube - Un cube de commande polyvalent qui reconnaît 6 gestes (pousser, agiter, tourner, taper deux fois des mains, tourner à 90°, et tourner à 180°) pour un contrôle intelligent de la maison.

À l'occasion de ce lancement, Aqara propose une remise limitée de 5% pour les achats sur sa boutique Amazon.it et sa boutique Amazon.es avec le code promotionnel AMAZONITES**. L'offre est valable jusqu'au 19 mai 2022.

* Smart Wall Switch H1 EU n'est pas disponible sur Amazon.it.

** Le code promotionnel peut être combiné à des coupons. L'offre n'inclut pas le Hub M1S, la Camera Hub G3 ni le Door & Window Sensor sur Amazon.it, et n'inclut pas la Camera Hub G3 sur Amazon.es.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 mai 2022 à 03:05 et diffusé par :