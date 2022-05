ABL ET ODIMMA THERAPEUTICS S'ASSOCIENT DANS L'IMMUNOTHÉRAPIE PERSONNALISÉE DU CANCER





PARIS, 17 mai 2022 /PRNewswire/ -- ABL Europe (ABL), un sous-traitant pharmaceutique (CDMO) spécialisé dans le développement et la production de virus pour les candidats vaccins, les thérapies géniques et les traitements anti-cancéreux et Odimma Therapeutics (Odimma) une jeune société de biotechnologie spéc

ialisée dans l'immunothérapie personnalisée pour traiter certains cancers, ont annoncé la signature d'un partenariat. ABL produira le composant viral du vaccin personnalisé de nouvelle génération d'Odimma, ODI-2001. Le composant viral présent dans ODI-2001 joue le rôle à la fois de puissant adjuvant immunitaire et de porteur du vecteur ADN exprimant des néo-antigènes personnalisés. Le composant viral produit en conditions GMP par ABL accompagnera les essais cliniques et les premières phases de la commercialisation.

Le cancer est l'une des principales causes de décès et de morbidité dans le monde. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, en 2020, l'impact du cancer s'est traduit par 19,3 millions de nouveaux cas et près de 10 millions de décès (1). Un des enjeux majeurs dans le traitement du cancer est d'améliorer l'efficacité des immunothérapies actuelles. Adapter le traitement médical aux caractéristiques tumorales de chaque patient est l'une des approches les plus prometteuses dans ce domaine.

Jean-Marc Limacher, MD, Président d'Odimma Therapeutics a déclaré :

« La production de notre composant viral est la première étape pharmaceutique dans le développement d'ODI-2001, notre immunothérapie personnalisée contre le cancer, prête à entrer en phase clinique. Nous avons une grande confiance dans l'expertise robuste et historique dont dispose ABL dans la bio-production de virus thérapeutiques ».

Patrick Mahieux, Directeur Général d'ABL Europe a indiqué :

« Nous sommes fiers de collaborer avec Odimma et de mobiliser notre longue expérience dans la fabrication de vecteurs viraux pour contribuer à apporter des solutions pour les cancers les plus difficiles à traiter ».

(1) Source : WHO, International Agency for Research on Cancer (IARC), Media Center ? 15 Dec 2020 - Latest global cancer data: Cancer burden rises to 19.3 million new cases and 10.0 million cancer deaths in 2020 ? IARC (who.int)

A PROPOS D'ABL, UNE SOCIETE DU GROUPE INSTITUT MERIEUX

ABL est un sous-traitant pharmaceutique (CDMO) spécialisé dans le développement et la production de virus pour les candidats vaccins, les thérapies géniques et les traitements anticancéreux. La mission d'ABL est de fournir des vecteurs viraux GMP, du développement à la mise sur le marché, contribuant ainsi au succès des immunothérapies innovantes de ses clients. L'offre d'ABL inclut le développement et l'industrialisation du procédé, la substance active, le remplissage du produit fini, et la bioanalyse.

ABL est une filiale de l'Institut Mérieux et opère en Europe et aux Etats-Unis. Pour plus d'informations, consultez notre site http://www.abl-biomanufacturing.com

A PROPOS D'ODIMMA, UNE ENTREPRISE FRANÇAISE INNOVANTE

Odimma est une société de biotechnologie française avec une approche unique dans l'immunothérapie personnalisée du cancer. En exploitant la capacité du système immunitaire du patient à reconnaitre spécifiquement les cibles antigéniques exposées par les tumeurs et propres à chacune d'elles, encore appelées néo-antigènes, Odimma a conçu une puissante plateforme de vaccination personnalisée de nouvelle génération. Cette plateforme exclusive a démontré sa capacité à induire une puissante réponse immunitaire contre les antigènes non-autonomes, ainsi qu'un fort effet anti-tumoral chez les souris porteuses de tumeur. De par sa conception, le vaccin peut être produit en peu de temps et avec un nombre illimité de néo-antigènes à cibler. Pour plus d'informations, consultez notre site http://www.odimma-therapeutics.com

MEDIA CONTACTS:

ABL, An Institut Mérieux Company

Justine CHABROL

Head of Communications & CSR

[email protected]

Odimma Therapeutics,

Jessica MATTA

CEO

[email protected]



