D&H Distributing modernise l'intégration de ses opérations pour multiplier les transactions par 2 avec Peregrine Connect





IRVINE, Californie, 17 mai 2022 /PRNewswire/ -- Peregrine Connect, la plateforme d'intégration pour applications, API et flux de travail, a été choisie par D&H Distributing pour augmenter son volume de transactions, s'intégrer aux applications et plateformes existantes et réduire les coûts de développement et de déploiement. D&H est spécialisé dans la distribution de produits informatiques et électroniques grand public dans tout le pays. Elle peut profiter d'opportunités nouvelles et supplémentaires du marché grâce à la personnalisation de solutions pour chaque partenaire et à la fourniture d'un soutien opérationnel.

D&H Distributing - Les défis à relever

Pour D&H, le plus important était de traiter de gros volumes de transactions tout au long de ses opérations. D&H avait besoin que sa plateforme d'intégration évolue pour satisfaire ses exigences de traitement interne et les obligations de ses clients. L'axe principal de D&H était le développement de la croissance, ce qui a entraîné une augmentation des demandes et des besoins d'évolutivité. D&H a choisi de passer de sa plateforme existante à Peregrine Connect pour sa flexibilité et sa stabilité, tout en réduisant considérablement ses coûts de développement et de déploiement .

D&H - Maximiser le rendement tout en réduisant le coût total de possession

Depuis la mise en place de Peregrine Connect, D&H gère avec succès les données au sein de ses systèmes pour de multiples secteurs d'activité, tels que les comptes créditeurs, les comptes débiteurs, les ventes, Microsoft Dynamics AX, le Warehouse Management System (système de gestion d'entrepôts) et d'autres modules ERP. D&H peut dorénavant traiter une moyenne quotidienne de 1,5 million de messages, avec un volume record de 7,5 millions de messages en une journée, ce qui était impossible avant la mise en place de Peregrine Connect. En plus de gérer les données, elle a modernisé sa technologie en adoptant des API REST pour l'intégration principale, tout en réduisant les coûts de développement et de déploiement.

« Nous travaillons avec de nombreux fournisseurs, et Peregrine Connect a été un partenaire commercial extrêmement précieux. L'équipe produit de Peregrine Connect s'est avérée essentielle dans le cadre de notre stratégie de croissance. Leurs services ont dépassé nos attentes, et D&H place la barre très haut pour ses partenaires. »

- Michael Henry, Directeur principal du développement des applications, D&H Distributing

Valeurs commerciales

D&H a doublé le traitement des commandes depuis la migration des plateformes d'intégration existantes vers Peregrine Connect

D&H traite une moyenne quotidienne de 1,5 million de messages, avec un volume record de 7,5 millions de messages en une journée

L'intégration transparente avec ses modules ERP, le logiciel de gestion de la relation client (CRM) Microsoft Dynamics, le Grand livre, les comptes débiteurs, les comptes créditeurs et les systèmes de branches d'activité

Le prix et le coût total de possession étaient moins élevés que ceux estimés des autres fournisseurs concurrents.

D&H a pu séparer ses principales applications dans une architecture plus orientée sur les services à l'aide du modèle d'hébergement de microservices de Peregrine Connect

La flexibilité pour mettre en oeuvre la solution sans changer les points de terminaison pour la synchronisation constante des données des consommateurs

L'automatisation complète de ses déploiements a permis de réduire considérablement ses ressources

À propos de D&H

D&H Distributing est un fournisseur de technologie privé depuis près de 105 ans, spécialisé dans la distribution de produits informatiques et électroniques grand public aux TPE et PME dans toute l'Amérique du Nord. L'entreprise propulse le succès de ses partenaires en leur proposant des stratégies innovantes, des conseils et des solutions technologiques de pointe pour alimenter une croissance durable. D&H est l'une des meilleures entreprises sur la liste Forbes des plus grandes sociétés privées d'Amérique et l'un des plus grands employeurs privés du Comté de Centre de Pennsylvanie. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.dandh.com/v4/view?pageReq=dhMainNS

À propos de Peregrine Connect

Peregrine Connect est l'une des principales plateformes d'intégration, permettant aux entreprises de simplifier la conception, le déploiement, l'hébergement et la gestion d'applications, d'API et de flux de travail. La plateforme sécurise les intégrations et les processus commerciaux les plus importants par le biais d'une visibilité exploitable, de diagnostics précis, d'alertes et d'un contrôle unifié dans l'ensemble de votre organisation. Peregrine Connect permet de réutiliser et d'élargir les ressources Microsoft.NET en vue de simplifier davantage l'intégration des applications et l'automatisation des fonctions commerciales critiques.

Le portefeuille de produits de Peregrine Connect comprend Neuron ESB, Management Suite, Design Studio et NetSuite PSA Add-In for Microsoft Project. Peregrine Connect offre un ensemble innovant de connecteurs dédiés aux applications d'entreprise populaires. Sa plateforme combine des fonctionnalités d'intégration de données robustes avec une interface utilisateur conviviale et flexible permettant de concevoir et d'exécuter des intégrations pour les organisations de toutes tailles. Elle propose aux clients une expérience de développement et une performance supérieures, un niveau de complexité réduit et un délai de rentabilisation immédiat. Peregrine Connect permet à des clients provenant du monde entier et issus de divers secteurs de déployer des projets en quelques semaines, plutôt qu'en quelques mois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : https://www.peregrineconnect.com/ .

