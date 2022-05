Cato Networks renforce la présence du SASE en France avec un nouveau point de présence (PoP) à Marseille





Le PoP de Marseille rejoint le réseau privé mondial de Cato, qui compte plus de 70 PoP dans le monde, étendant la sécurité et la mise en réseau convergentes de la région tout en renforçant sa résilience nationale en France

TEL AVIV, Israël, 17 mai 2022 /PRNewswire/ -- Cato Networks , fournisseur de la https://www.catonetworks.com/sase/ première plateforme SASE au monde , a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un point de présence (PoP) à Marseille, le vingtième PoP de Cato dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Avec ce nouveau PoP, Cato étend la prévention des menaces au niveau des entreprises, la protection des données et l'optimisation du trafic global aux sites et aux utilisateurs du sud de la France. De plus, avec les PoP de Paris et de Marseille, Cato se crée une présence dans toute la France. Le nouveau PoP s'inscrit dans la stratégie plus large de l'entreprise visant à étendre le cloud Cato SASE et à optimiser la connectivité globale à travers le monde.

« Avec l'augmentation des ransomwares, des cyber-menaces et le besoin d'un accès sécurisé et optimisé aux applications mondiales, Cato a constaté une forte demande pour sa plateforme SASE native dans le cloud », a déclaré Luca Simonelli, vice-président des ventes pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. « Le PoP de Marseille permet de répondre à cette demande en étendant la portée du cloud Cato SASE tout en renforçant la résilience de la plateforme cloud en France. Cette expansion fait partie intégrante de notre plan stratégique visant à poursuivre nos investissements dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. »

« Avant Cato, il y avait des pannes, des plaintes et des commentaires négatifs de plusieurs équipes internes sur le service de notre principal fournisseur MPLS international », a déclaré Thomas Chejfec, directeur informatique de Haulotte, un fabricant mondial d'équipements de levage de matériaux et de personnes. Haulotte a opté pour Cato après avoir été confronté à trois années de retards et de dépassements de coûts, en déployant un réseau MPLS dans ses plus de 30 bureaux en Europe occidentale, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie-Pacifique. « Depuis le déploiement de Cato, le réseau n'est plus un sujet de discussion avec les utilisateurs », a déclaré Thomas Chejfec. « Nous n'en entendons plus parler. »

Une plateforme cloud pour les entreprises d'aujourd'hui

Les entreprises d'aujourd'hui doivent fournir aux utilisateurs, où qu'ils soient, un accès sécurisé et optimisé aux ressources de l'entreprise dans les datacenters privés, dans le cloud et sur Internet. Cato répond à ces besoins depuis n'importe où sans compromettre les performances ou la disponibilité.

Le Cato SASE Cloud offre une gamme complète de fonctionnalités de sécurité convergentes : Zero Trust Network Access (ZTNA), Secure Web Gateway (SWG), Cloud Access Security Broker (CASB), Firewall as a Service (FWaaS), IPS as a Service et Next Generation Anti-malware (NGAM). Toutes ces fonctionnalités sont disponibles à partir de plus de 70 PoP dans le monde, desservant plus de 150 pays, et interconnectées par le réseau privé mondial de Cato qui utilise l'optimisation WAN intégrée pour surpasser de loin les services MPLS existants.

L'architecture de Cato est entièrement auto-réparatrice. Chaque PoP est interconnecté par plusieurs opérateurs de niveau 1 et est situé dans les mêmes centres de données physiques que les principaux fournisseurs de cloud. Les PoP exécutent plusieurs noeuds de calcul multicoeurs, chaque coeur exécutant le moteur SPACE (Single Pass Cloud Engine) de Cato , le logiciel convergent natif du cloud de Cato capable de traiter jusqu'à 3 Gbps de trafic par site avec un décryptage SSL complet et tous les moteurs de sécurité actifs. Chaque PoP utilise des centaines de SPACE de Cato.

Si un datacenter hébergeant un PoP de Cato tombe en panne, les utilisateurs et les ressources se reconnectent automatiquement au prochain PoP disponible, car tous les PoP sont équipés d'une capacité excédentaire suffisante pour supporter une charge supplémentaire. La récente panne du datacenter d'Interxion en est un bon exemple. Ce datacenter hébergeait le London Metal Exchange et le PoP de Cato à Londres. La panne a perturbé la bourse pendant près de cinq heures. Les clients de Cato ont également été touchés, pendant 30 secondes, car les sites et les utilisateurs connectés à Londres ont été transférés automatiquement et de manière transparente vers les PoP de Cato à Manchester et Dublin.

Le nouveau PoP de Marseille apporte ainsi le même niveau de disponibilité en France. En cas de panne d'un centre de données à Paris ou à Marseille, l'architecture auto-réparante de Cato déplace automatiquement et de manière transparente les utilisateurs et les sites vers le meilleur PoP disponible. Si les deux PoP tombent en panne, les utilisateurs basculeront automatiquement vers l'un des 20 PoP de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et dans le cas où tous les PoP de Cato seraient indisponibles, les sites des clients Cato formeraient automatiquement un réseau entre eux.

La gamme complète de services de réseau et de sécurité de Cato est disponible dès aujourd'hui en France par l'intermédiaire de nombreux partenaires, dont Ava6 , ADVENS , Anetys , Hexanet , IMS Networks , OCD , NEOVAD , Nomios , Rempar , Sasety et Selceon . Pour en savoir plus sur le partenariat avec Cato, cliquez ici .

À propos de Cato Networks?

Cato est la première plateforme SASE au monde, qui fait converger le SD-WAN et la sécurité du réseau en un service global, natif du cloud. Cato optimise et sécurise l'accès aux applications pour tous les utilisateurs et tous les sites. Grâce à Cato, les clients peuvent facilement migrer du MPLS au SD-WAN, optimiser la connectivité aux applications sur site et dans le cloud, permettre un accès Internet sécurisé aux succursales partout dans le monde et intégrer de manière transparente les centres de données cloud et les utilisateurs distants dans le réseau avec une architecture zero-trust. Avec Cato, le réseau et votre entreprise sont prêts pour l'avenir.

