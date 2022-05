Inversago Pharma nomme Glenn S. Vraniak au poste de Chef de la direction financière





Inversago Pharma Inc. (« Inversago »), une société de biotechnologie de stade clinique avec une gamme unique d'agonistes inverses des récepteurs CB1, annonce aujourd'hui la nomination de Glenn S. Vraniak au poste de Chef de la direction financière (CFO), effective immédiatement.

La carrière de M. Vraniak se déploie sur plus de 20 ans dans l'industrie des sciences de la vie, où il a acquis son expérience financière et commerciale. Avant de se joindre à Inversago, M. Vraniak a occupé le poste de Chef de la direction financière chez Evaxion Biotech A/S, une société en immuno-oncologie basée sur l'IA, qu'il a introduit au Nasdaq avec succès en février 2021 et pour laquelle il a levé des capitaux supplémentaires au cours de la même année. Auparavant, M. Vraniak a été Chef de la direction financière chez electroCore, Inc. où il a été un membre clé de l'équipe de direction en introduisant la société au Nasdaq avec succès en juin 2018. Avant cela, M. Vraniak a occupé des postes de direction dans plusieurs sociétés innovantes oeuvrant en santé ou en technologie dont GE Capital, au sein de laquelle il a été Vice-président exécutif.

« L'expérience cumulée de Glenn comme CFO pour plusieurs sociétés en sciences de la vie est un atout important, puisqu'il possède des compétences aguerries dans la préparation et la mise en oeuvre des opérations d'entreprise et dans l'implantation de cadres financiers auprès d'organisations dont la croissance est rapide, comme Inversago », a déclaré M. François Ravenelle, PhD, Chef de la direction. « Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l'équipe de direction et sommes ravis de compter sur son expertise pour atteindre ensemble de nouveaux jalons pour la société ».

« C'est un réel plaisir de se joindre à toute l'équipe de François chez Inversago à un moment si prometteur pour la société, dont le pipeline de composés uniques cible des besoins médicaux non comblés », a ajouté M. Vraniak. « J'ai hâte de contribuer à la croissance de la société dans les mois à venir ».

M. Vraniak détient un diplôme en technologie et ingénierie électronique ainsi qu'un MBA pour dirigeants en finance du Rutgers University Center for Management Development.

À propos d'Inversago Pharma

Établie à Montréal, Inversago Pharma est une société biotechnologique canadienne privée de stade clinique, spécialisée dans le développement de thérapies innovantes ciblant l'inhibition du récepteur CB1 au moyen d'une nouvelle classe d'agonistes inverses actifs à la périphérie. Inversago a pour ambition de procurer de nouvelles options thérapeutiques qui améliorent la vie de patients atteints de conditions métaboliques telles que la néphropathie diabétique (ND), la stéatose hépatique non alcoolique (NASH), les complications liées à l'obésité, l'hypertriglycéridémie (HTG), le diabète de type 1 (DT1) et le syndrome de Prader-Willi (SPW), ainsi que des fibroses telles que la maladie pulmonaire interstitielle fibrosante progressive (PF-ILD), incluant la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI). Pour davantage de renseignements, visitez inversago.com.

