Les vins de Ningxia, dans le nord-ouest de la Chine, s'illustrent au salon ProWein 2022





YINCHUAN, Chine, 17 mai 2022 /PRNewswire/ -- L'édition 2022 de ProWein, salon international des vins et spiritueux, a débuté le 15 mai à Düsseldorf, en Allemagne. Trente-six vignobles de la région viticole du piémont oriental du mont Helan dans le Ningxia, la plus grande zone de plantation de raisins de cuve concentrés de Chine, participent au salon. Lors de la cérémonie d'ouverture, la région viticole des collines orientales de Ningxia Helan Mountain a été désignée comme région viticole durable émergente et dix vins ont reçu respectivement les prix du meilleur vin et du vin durable.

La région du Ningxia participe à l'événement en ligne par le biais de son stand d'exposition installé dans le centre de convention et d'exposition de Düsseldorf et d'une salle de conférence à Yinchuan, capitale du Ningxia. Le Ningxia présente ses charmantes coutumes et saveurs et met en avant le développement de son industrie vinicole grâce à la diffusion en direct d'images des deux sites.

La région viticole du piémont oriental du mont Helan dans le Ningxia est située entre 37 et 39 degrés de latitude nord et est donc reconnue au niveau international comme l'une des « ceintures d'or » du monde pour la viticulture. La région bénéficie de conditions naturelles favorables : un ensoleillement abondant, de faibles précipitations annuelles, de grandes différences de température selon les saisons et une faible humidité de l'air. Les vins nectarifères du Ningxia présentent donc un style oriental typique, et une sensation en bouche douce, souple et équilibrée.

Au cours des dernières années, le Ningxia a tiré parti de ses conditions naturelles uniques, a imité et suivi les bons exemples d'autres grands vignobles dans le monde, a étudié de solides modèles internationaux de viticulture et s'est constitué un réseau de vignobles de qualité supérieure. Une multitude de vignobles de tailles variables y élaborent des marques de plus en plus populaires, et connaissent le plein essor de la restructuration d'une importante industrie vinicole.

À ce jour, le Ningxia compte 366 850 kilomètres carrés de vignobles et 101 exploitations viticoles qui produisent 130 millions de bouteilles de vin par an. Les vins du Ningxia ont remporté plus de 1 000 prix internationaux, soit plus de 60 % de tous les prix jamais remportés par des exploitations vinicoles chinoises.

En 2013, J. Robinson, expert mondial en oenologie, a inscrit les vins du Ningxia sur la « Carte des vins du monde », tandis que la région s'est vu décerner le titre prestigieux la qualifiant de l'une des dix meilleures destinations oenotouristiques au monde, selon une évaluation réalisée par une association internationale d'experts. En 2021, le vin du Ningxia est devenu l'un des symboles géographiques de la coopération sino-européenne. La même année, le gouvernement chinois a autorisé le Ningxia à construire une zone pilote nationale de développement ouvert pour l'industrie du raisin et du vin, la première de ce type en Chine. Ainsi, le Ningxia fait son entrée dans la planification stratégique du développement du pays.

ProWein 2022, l'un des salons internationaux les plus prestigieux dans le domaine des vins et spiritueux, a réuni plus de 60 pays et régions et 5 500 participants. Grâce à cet événement, le Ningxia souhaite renforcer la communication et l'exploitation des variétés, des technologies, de l'éducation, des talents, etc. avec les autres grands pays producteurs de vin et les organisations viticoles, accroître la popularité internationale de la région et ouvrir davantage de marchés internationaux pour les vins.

