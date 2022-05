BLUETTI lance son programme de fidélité





MADRID, 17 mai 2022 /PRNewswire/ -- Afin de stimuler la fidélité envers la marque et l'engagement des clients existants, mais également d'en attirer de nouveaux, BLUETTI a récemment lancé un programme de fidélité incitatif appelé BLUETTI Plus. Ce programme sera continuellement mis à jour pour apporter plus d'avantages et de plaisir aux membres.

Une fois qu'ils auront adhéré au programme, les membres pourront gagner et échanger immédiatement des points contre des récompenses. Ils recevront aussi occasionnellement des promotions saisonnières et pourront accéder aux dernières nouveautés en priorité.

Dans le but de l'aligner sur l'identité de chaque membre, la structure hiérarchisée du programme BLUETTI Plus est composée de 4 paliers :

BLUETTI encourage le parrainage et offre deux points par euro dépensé si l'ami parrainé passe une commande.

Pour motiver les membres à faire plus d'achats et à avoir plus d'interactions avec la marque, BLUETTI a imaginé de nombreuses façons de gagner des points :

Passer une commande 1 buck par euro dépensé Créer un compte 200 bucks Compléter son profil 200 bucks Se connecter 50 bucks à chaque connexion Partager sur Facebook 100 bucks Suivre BLUETTI sur Instagram 100 bucks Aimer la page Facebook de BLUETTI 100 bucks Laisser un commentaire 300 bucks Parrainer un ami 2 bucks par euro dépensé Entrer sa date d'anniversaire 100 bucks S'inscrire à la newsletter 200 bucks

Avantages exclusifs

BLUETTI Plus permet aux membres de commander lors d'une vente privée. Un large éventail de cadeaux et de bons d'achat sera disponible uniquement pour les membres les plus fidèles. BLUETTI offre également des cadeaux à l'occasion de leurs anniversaires. Les points sont valables 12 mois et les clients peuvent les échanger de différentes façons.

« Notre programme de fidélité est une extension de marque de l'estime que nous portons à notre communauté. Il s'agit d'une solution pour augmenter le taux de fidélisation ainsi que d'un moyen de montrer à nos clients actuels et futurs combien nous les apprécions », explique James Ray, directeur du marketing chez BLUETTI.

