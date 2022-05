Lockton affiche la plus forte hausse de revenus sur douze mois de son histoire





KANSAS CITY, Missouri, 16 mai 2022 /CNW/ - Lockton, la plus importante société privée de courtage mondiale, a annoncé aujourd'hui avoir enregistré des revenus records de 2,69 milliards de dollars au cours de l'exercice 2022 qui a pris fin le 30 avril. Cela représente une croissance de 27 % par rapport à l'année précédente, dont la majeure partie provient d'occasions de croissance interne.

« Nos résultats sont attribuables à notre équipe composée de gens extraordinaires qui se passionnent pour le service à la clientèle, a déclaré Ron Lockton, président. Tout le crédit leur revient directement. Je suis fier que notre société privée nous permette de poursuivre une stratégie à long terme où nos décisions sont axées sur nos clients, nos gens et nos collectivités. »

Lockton a attiré un bassin exceptionnel de talents au cours des 12 derniers mois; l'entreprise a recruté plus de 1 200 personnes dans tous nos secteurs d'activité. Lockton continue de mettre l'accent sur la création de capacités novatrices pour répondre aux besoins des clients, y compris des investissements dans les secteurs de l'assurance représentations et garanties et de la cybersécurité, et le domaine maritime. L'entreprise a également procédé à une expansion du marché à grande échelle grâce à de nouveaux bureaux aux États-Unis, en Europe, dans les pays scandinaves, en Nouvelle-Zélande et en Amérique latine.

« Nous affichons une croissance organique importante dans le secteur du courtage, où la croissance est habituellement alimentée par les mégafusions, les acquisitions importantes et les fusions de capitaux privés, a déclaré Peter Clune, chef de la direction. L'exécution d'une véritable stratégie de croissance organique exige des compétences variées qui permettent d'attirer des talents et des clients, une poignée de main à la fois. Nous avons connu un essor important au cours des 36 derniers mois, et après 56 ans, ce n'est que le début. »

Lockton s'est vu décerner le titre de meilleur endroit pour travailler dans le domaine de l'assurance pendant 13 années consécutives. L'entreprise fait également partie du classement des entreprises les mieux gérées aux États-Unis en 2022 et elle a été désignée par Forbes comme étant le meilleur grand employeur et le meilleur employeur sur le plan de la diversité en 2022.

À propos de Lockton

L'indépendance est ce qui distingue Lockton de nos concurrents, et c'est aussi ce qui nous rend meilleurs. La propriété privée de Lockton permet à ses 9 000 associés qui font des affaires dans plus de 125 pays de se concentrer uniquement sur les besoins en matière de gestion du risque et d'assurance des clients. Grâce à son savoir-faire qui s'étend partout dans le monde, Lockton offre les connaissances approfondies nécessaires pour obtenir des résultats remarquables.

Le magazine Business Insurance a reconnu Lockton comme le meilleur endroit pour travailler dans le domaine de l'assurance pendant 13 années consécutives. Deloitte et le Wall Street Journal ont nommé Lockton parmi les sociétés les mieux gérées en 2022. Lockton a également été désignée par le magazine Forbes comme étant l'un des meilleurs grands employeurs en Amérique pour 2022. Pour en savoir plus, visitez le www.lockton.com.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1818957/Message_From_Peter_Clune_Lockton_CEO.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1024406/Lockton_Logo.jpg

SOURCE Lockton Companies

Communiqué envoyé le 16 mai 2022 à 23:47 et diffusé par :