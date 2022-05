Seegene présente ses résultats financiers du premier trimestre de 2022





Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 10 % en comparaison au trimestre précédent pour atteindre le record de 451,5 milliards de wons

Les bases de la croissance des ventes sont renforcés par la commercialisation de la technologie « 3 Ct », l'approbation du test Allplextm RV Master Assay et l'augmentation des ventes d'instruments de PCR.

« Seegene assure sa croissance future en ciblant le marché des tests syndromiques, en développant ses activités aux États-Unis et en procédant à des fusions et acquisitions »

SÉOUL, Corée du Sud, 16 mai 2022 /CNW/ - Seegene Inc. (KQ096530), la plus importante société d'élaboration de diagnostics moléculaires (MDx) de Corée du Sud, a dévoilé aujourd'hui un chiffre d'affaires pour le premier trimestre de 451,5 milliards de wons et un bénéfice d'exploitation de 199,7 milliards de wons.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 10 % d'un trimestre à l'autre pour atteindre un niveau trimestriel record, ceci en raison de l'augmentation de la demande de tests PCR due à la montée du variant Omicron. Le bénéfice d'exploitation était comparable à celui du trimestre précédent de 199,9 milliards de wons.

Au cours du premier trimestre, Seegene a développé le test Allplextm HPV HR Detection , le premier test commercialisé au monde utilisant la technologie « 3 Ct » qui permet de rapporter trois valeurs Ct dans un seul canal pour une analyse quantitative. Seegene a également obtenu l'approbation de l'Union européenne et de l'Australie pour le test Allplextm RV Master Assay qui peut simultanément détecter 19 virus respiratoires différents, dont celui de la COVID-19. L'entreprise a également implanté une filiale en Afrique du Sud.

En ce qui concerne les instruments de PCR, Seegene vient d'installer 360 systèmes de détection par PCR en temps réel et 261 postes de travail pour l'extraction et la configuration de PCR, pour un total de 5 214 et 2 543 respectivement dans le monde, renforçant ainsi les bases d'une expansion des ventes au niveau mondial.

L'entreprise a également créé une équipe chargée de renforcer la gestion des facteurs ESG (environnementaux, sociaux, de gouvernance).

« Étant donné que la demande de tests PCR diminue à l'échelle mondiale, cela aura probablement une incidence sur notre chiffre d'affaires, a déclaré Robert Lee, vice-président principal du service des relations industrielles et des relations publiques de Seegene. Seegene assurera sa croissance en ciblant le marché des tests syndromiques pour les virus respiratoires et d'autres maladies et en développant l'utilisation des tests PCR avec AIOS, le système MDx entièrement automatisé et tout-en-un de la société. »

Pour les années à venir, Seegene prévoit d'établir des installations de recherche et développement et de production aux États-Unis afin de renforcer ses opérations et de procéder à des fusions et acquisitions pour atteindre une croissance à moyen et long terme.

