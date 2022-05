Les Métallos appuient l'Association des joueurs de la Ligue canadienne de football et dénonce le comportement de la Ligue





Le Syndicat des Métallos soutient fermement les membres de l'Association des joueurs de la Ligue canadienne de football qui ont été contraints de se confronter à un conflit de travail alors qu'ils cherchaient à négocier une convention collective équitable avec la Ligue.

« Le Syndicat des Métallos offre tout son soutien à l'Association des joueurs de la LCF afin qu'elle remporte cette grève. Nous saluons leur courage et leur détermination à donner une voix aux joueurs et à faire respecter leur travail », a déclaré Marty Warren, directeur national des Métallos.

« Notre syndicat dénonce les actions de la LCF, qui a choisi d'entraîner un conflit de travail et a tenté de discréditer l'Association des joueurs plutôt que de poursuivre des négociations de bonne foi, alors que les joueurs ont toujours agi dans ce sens », a fait valoir Marty Warren.

« Le Syndicat des Métallos exhorte la LCF à retourner à la table de négociation et à s'engager à négocier de bonne foi avec son atout le plus important ? ses joueurs, qui font du football canadien le grand sport aimé et soutenu par les amateurs de tout le pays », a-t-il ajouté.

L'AJLCF et les Métallos ont établi une « alliance stratégique » en 2019 dans le but de renforcer les liens et la coopération entre les deux organisations. Grâce à cette alliance, le Syndicat des Métallos s'est engagé à fournir de l'aide et des ressources à l'AJLCF, notamment de la formation, des conseils en relations gouvernementales, de la négociation et du soutien en matière de campagne.

À propos du Syndicat des Métallos :

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs de l'économie canadienne. Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent de se joindre aux Métallos en raison de notre solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail.

À propos de la l'AJLCF :

L'Association des joueurs de la Ligue canadienne de football est le syndicat des joueurs de football professionnels de la LCF. Depuis 1965, l'Association s'efforce de mettre en place des conditions de travail justes et raisonnables pour tous les joueurs de la LCF et de protéger leurs droits.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 mai 2022 à 21:10 et diffusé par :