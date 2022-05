Sous les ailes de Fredy : l'innocence de la nouvelle maison - Dévoilement de la murale de Monk-e





MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW/ - Une oeuvre en mémoire de Fredy Villanueva a récemment été produite dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. La murale, intitulée: « L'innocence de la nouvelle maison » ou « la nouvelle maison », célèbre la mémoire de ce jeune d'origine hondurienne venu au Canada à l'âge de 8 ans et ayant perdu la vie aux mains de la police, dix ans plus tard, le 9 août 2008. La nouvelle maison (traduction de « Villa nueva ») symbolise ce que le Canada représente pour plusieurs personnes y trouvant refuge. Le projet est le fruit d'une collaboration entre Article 47 (partenaire de philanthropie transformatrice), Emrical (commissaire d'exposition), Lilian Antunes Villanueva (succession de Fredy) et l'artiste muraliste Monk-e .

Pour visionner la réalisation de l'oeuvre, cliquer ici .

L'artiste Monk-e a été approché en considérant, notamment, son travail récent pour honorer la mémoire de l'artiste Jeune Loup, ainsi que l'hommage artistique en mémoire de l'artiste Karim Ouellet, au-delà des frontières continentales.

L'oeuvre s'inscrit dans les souhaits de longue date de la famille de Fredy, réclamant, en plus que justice soit faite, qu'un leg manifeste existe à proximité du lieu où ce dernier a perdu la vie.

« Ça fait longtemps que j'attends ça.L'artiste... est incroyable [....] Quand j'ai vu l'image de mon fils, j'étais choquée. Les larmes commençaient à tomber. Je vois mon petit comme s'il avait dix ans. [...] J'espère que tout le monde le verra comme ça, c'est l'image de mon fils. » Lilian Madrid Antunes, maman de Fredy

L'oeuvre témoigne de l'innocence et du souvenir, en lévitation, sur fond de paysage urbain, du passage terrestre de ce jeune homme dont le parcours migratoire a été interrompu d'une façon ayant suscité une indignation profonde, une solidarité sans précédent et une prise de conscience névralgique qui transcendent Montréal, le Québec et les frontières du Canada.

La murale présente Fredy à la période de son arrivée au Canada, dans la lumière de l'innocence de l'enfance, avec des ailes sortant du cadre prescrit par sa terre d'accueil, le tronc de l'arbre qui a servi de mémorial décennal à sa famille et sympathisants, ainsi que les dés rappelant l'activité interrompue le jour de l'intervention.

«C'est incroyable d'être choisi pour partager des choses profondes comme ça. [...] C'est pour ça que je fais de l'art. Pour marquer mon époque avec des projets significatifs. » - Monk-e

