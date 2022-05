Anycubic poursuit le développement de l'impression 3D avec le lancement d'Anycubic LeviQ et d'Anycubic LighTurbo





SHENZHEN, Chine, 17 mai 2022 /PRNewswire/ -- Anycubic, un important fabricant d'imprimantes 3D, a présenté la technologie de nivellement automatique de plateau Anycubic LeviQ et la technologie de la source lumineuse Anycubic LighTurbo Matrix. Le système de nivellement vise à offrir une expérience conviviale pour les débutants. Quant à la source lumineuse, elle doit permettre une excellente qualité d'impression et de superbes détails d'impression.

Pourquoi lancer la technologie de nivellement automatique de plateau Anycubic LeviQ ?

Pour l'impression 3D, le nivellement de la plateforme d'impression est une étape cruciale avant de lancer une impression. Un plateau inégal entraîne souvent des problèmes de qualité d'impression, comme les premières couches salissantes, les déformations ou les détails qui ne s'impriment pas correctement, ce qui entraîne une perte de temps et de filament. « La plupart des imprimantes 3D à petit budget présentes sur le marché bénéficient d'un plateau nivelé grâce à un nivellement manuel, mais le processus d'étalonnage peut être compliqué, car le réglage du niveau du plateau nécessite un bon niveau de pratique et une forte capacité de discernement. Les débutants en impression 3D risquent donc aisément de trébucher pendant ce processus. Pour simplifier le processus de mise à niveau, Anycubic a présenté son système de nivellement automatique Anycubic LeviQ afin de fournir une expérience d'étalonnage sans effort pour les débutants », a déclaré James Ouyang, vice-président d'Anycubic.

Fonctionnement du système de nivellement automatique du plateau Anycubic LeviQ

Anycubic LeviQ couvre deux capteurs de nivellement différents : un capteur de nivellement avec jauge de contrainte et un capteur de nivellement inductif. L'approche basée sur la jauge de contrainte fonctionne en se posant à 25 points sur le plateau pour créer un maillage qui compense toute variance dans la plateforme d'impression. Étant donné que la distance physique entre l'extrémité de la buse et le plateau d'impression peut être détectée, un décalage de l'axe Z approprié peut être mis en oeuvre automatiquement.

Avec l'aide de ce système de nivellement avec jauge de contrainte, la nouvelle version d' imprimante 3D Kobra Max peut garantir qu'une bonne première couche d'impression est déposée de manière optimale sur le plateau d'impression. Cela jette les bases d'une impression réussie.

Contrairement au capteur de nivellement pour jauge de contrainte, le capteur inductif fonctionne en produisant un champ magnétique et en détectant les interférences du champ. Il peut détecter la distance ou les espaces sur les surfaces métalliques sans contact direct et compense automatiquement l'irrégularité dans sa plateforme d'impression.

Anycubic a appliqué ce capteur de nivellement inductif à l' imprimante 3D Kobra pour faire gagner du temps aux débutants dans le nivellement du plateau, contribuant ainsi à constituer une première couche lisse et cohérente.

Avantages du nivellement automatique Anycubic LeviQ

Comme il est dirigé par un ordinateur à l'aide de capteurs précis, le nivellement obtenu pour le plateau Anycubic LeviQ est plus cohérent que le nivellement manuel du plateau avec du papier. En outre, Anycubic LeviQ est beaucoup plus facile à utiliser pour le nivellement des imprimantes 3D que le nivellement manuel. Les utilisateurs n'ont qu'à cliquer sur quelques boutons de l'interface de l'imprimante pour niveler le plateau. Après la configuration initiale, il n'est plus nécessaire de procéder au nivellement du plateau ou de l'ajuster. Si les utilisateurs ont besoin d'ajuster légèrement la distance, ils peuvent y parvenir en ajustant le décalage Z.

Pourquoi lancer le système Anycubic LighTurbo ?

La lumière UV est l'un des éléments essentiels des imprimantes 3D résine, car l'énergie et la transmission de la lumière UV concernent la vitesse d'impression, la précision et les détails d'impression. Pour aider les utilisateurs à obtenir d'excellentes impressions, des détails d'impression plus précis et une vitesse d'impression plus rapide, Anycubic a lancé son système LighTurbo pour offrir la meilleure expérience d'impression.

Fonctionnement de la source de lumière Anycubic LighTurbo Matrix

La source de lumière Anycubic LighTurbo Matrix comprend un écran LCD, une lentille optique, un support d'objectif et des perles LED. Les perles LED projettent la lumière sur la lentille optique pendant l'impression, ce qui réfracte tous les rayons diffus et les convertit en lumière parallèle. La lumière parallèle brille alors directement sur tout l'écran à la fois pour durcir la résine.

Avantages de la source lumineuse Anycubic LighTurbo Matrix

Contrairement aux panneaux LCD couleur standard avec filtres, le panneau LCD monochrome de l'Anycubic LighTurbo permet le passage de plus d'énergie, ce qui signifie que l'exposition pour durcir la couche de résine peut être plus rapide, et donc la vitesse d'impression est également plus rapide. En outre, par rapport aux autres sources de lumière ponctuelles sur le marché, la source lumineuse Anycubic LighTurbo Matrix brille directement sur la zone de construction sans expansion, et peut résoudre les problèmes de distorsion des pixels et contribuer à obtenir d'excellents détails d'impression.

« La source de lumière Anycubic LighTurbo Matrix utilisée dans les imprimantes LCD 3D d'Anycubic suit le modèle Photon, et vous pouvez le voir sur notre nouvelle version d' Anycubic Photon M3 , de M3 plus et de M3 Max . Ce système nous aidera à continuer à faire des percées dans l'exploration de la qualité d'impression et de la vitesse », a ajouté James Ouyang.

