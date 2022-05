Xlear s'associe à Dr. Ferrer BioPharma pour offrir une meilleure expérience utilisateur en matière d'hygiène nasale





Aujourd'hui, Xlear a annoncé un nouveau partenariat avec Dr. Ferrer BioPharma (DFBP), qui fera du spray nasal Xlear le premier outil d'hygiène nasale à déployer la buse GentleMist, la technologie de pulvérisation nasale de nouvelle génération qui, selon la recherche, offre de meilleurs résultats en matière de dispersion des composés, de couverture et d'expérience utilisateur.

Des études sur le lavage nasal ont montré que le rinçage du nez et de la cavité nasale est un outil important pour améliorer la santé et le bien-être. Par ailleurs, de nombreuses études cliniques et de laboratoire ont montré que l'hygiène nasale est un complément important dans la lutte contre la rhinosinusite, ainsi que contre une variété d'infections bactériennes et virales.

Une nouvelle recherche, publiée par la European Society of Medicine, a révélé que la buse GentleMist permettait une dispersion plus uniforme et plus complète des pulvérisations nasales dans le nez et dans la cavité nasale. L'étude a également révélé que la nouvelle buse était plus douce et améliorait considérablement l'expérience de l'utilisateur par rapport aux technologies de pulvérisation nasale habituelles. Vous pouvez lire l'étude complète en cliquant ici : Evaluation of Patient Experience for a Computationally-Guided Intranasal Spray Protocol to Augment Therapeutic Penetration: Implications for Effective Treatments for COVID-19, Rhinitis, and Sinusitis | Medical Research Archives (esmed.org)

Jusqu'ici, les vaporisateurs nasaux avaient une configuration standard où le vaporisateur envoie uniquement le produit dans les voies respiratoires dans la direction dans laquelle il est pulvérisé. La nouvelle buse est très douce et la pulvérisation fonctionne selon un motif de vortex/tourbillon. Ceci est extrêmement important et bénéfique dans le cas de Xlear et ses clients car cela permet au mélange développé par Xlear (solution saline, xylitol et extrait de pépins de pamplemousse) d'être appliqué de façon beaucoup plus efficace et intégrale à l'intérieur du nez et de la cavité nasale.

« Depuis plus de vingt ans, des millions de personnes utilisent et bénéficient de notre spray nasal, et nous sommes extrêmement heureux de mettre cette nouvelle technologie à leur disposition pour améliorer leur expérience utilisateur. Nous savons que se si se laver le nez tous les matins et tous les soirs s'avère inconfortable, irritant ou douloureux, même de la plus petite façon qui soit, au final les gens ne se laveront pas suffisamment le nez pour que cela puisse faire une différence. Si nous avions mal à chaque fois que nous nous lavons les mains ou que nous nous brossons les dents, nous ne le ferions pas assez souvent non plus. Tout comme se laver les mains, prendre une douche et se brosser les dents, se laver le nez est une couche de protection supplémentaire qui nous aide à rester propres et en bonne santé... et à mieux respirer toute la journée », a déclaré Nate Jones, PDG de Xlear.

Xlear n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir toute maladie.

À propos de Xlear

Fondée en 2000, Xlear, Inc. est reconnue comme le principal fabricant de produits de soins de santé naturels et proactifs contenant du xylitol. Xlear a pour mission d'apporter aux consommateurs des produits de la plus haute qualité, tout en s'efforçant d'éduquer les professionnels du secteur médical et dentaire, ainsi que leurs patients, sur la façon dont l'utilisation du xylitol, au lieu du sucre, peut aider les personnes à vivre une vie beaucoup plus saine et heureuse. Xlear est soutenue par une équipe de médecins, d'hygiénistes et de scientifiques qui préconisent l'utilisation et les avantages du xylitol grâce à une recherche clinique continue. Xlear, Inc. propose : le produit Xlear Nasal Spray, une solution nasale saline à base de xylitol primée et brevetée ; une gamme complète de produits de santé bucco-dentaire offerts dans le cadre du Spry Dental Defense System ; et Lite&Sweet, un édulcorant à base de xylitol et d'érythritol utilisé comme substitut du sucre dans la cuisine, la pâtisserie et la grande consommation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xlear.com.

À propos de Dr. Ferrer BioPharma

Dr. Ferrer BioPharma est le principal innovateur dans le domaine des médicaments intranasaux visant à traiter la toux, le rhume, la grippe et les allergies. Dr. Ferrer BioPharma utilise une technologie avancée de nanoparticules pour commercialiser des produits de haute qualité, fondés sur des preuves, axés sur le consommateur et inventés par des médecins. La mission de l'entreprise est d'aider les personnes en apportant au marché des thérapies fondées sur des preuves intégrant de nouvelles idées et des concepts éprouvés. Des molécules à l'administration de thérapies efficaces pour traiter les populations qu'elle dessert, Dr. Ferrer Biopharma conçoit des traitements intranasaux haut de gamme qui aident les personnes à respirer plus librement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.drferrerbiopharma.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

