Le mouvement ACT célèbre son 5e anniversaire





à la promotion des pratiques écoresponsables dans le milieu des spectacles

MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Comme amorce des célébrations de son cinquième anniversaire, le mouvement Artistes citoyens en tournée (ACT) convie les membres de l'industrie des arts vivants au coup d'envoi de l'Étude sur l'impact carbone des tournées, qui se tiendra en ligne le jeudi 26 mai prochain à 13 h (lien Zoom). Cette plus récente initiative d'ACT mesurera l'empreinte environnementale et sociale de la tournée québécoise de 50 artistes ou troupes d'artistes de disciplines diverses par le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER), grâce à l'appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). En écho à cette nouveauté, ACT lance une accréditation en reconnaissance des actions écoresponsables initiées lors des tournées d'artistes et dans le cadre des activités des compagnies culturelles.

À l'origine de ACT, Laurence Lafond-Beaulne de Milk and Bone a contribué à un guide gratuit (v.a aussi disponible) proposant des actions à poser avant, pendant et après la tournée. Elle se réjouit aujourd'hui de cette ajout à l'offre d'ACT : «Je suis emballée de voir l'industrie du spectacle bouger, réfléchir et se mettre à l'action depuis la création d'ACT. Ce qui me rend le plus fière, c'est de voir que chaque acteur du milieu se préoccupe réellement des enjeux climatiques et souhaite faire sa part. On me dit souvent qu'ACT est la main tendue quand on ne sait trop par où commencer pour restructurer nos pratiques ou notre entreprise.»

«Au moment de la naissance de ACT, l'écoresponsabilité des arts vivants était encore très marginale, reposant sur une poignée de personnes déterminées. Cinq ans plus tard, ces questions sont devenues incontournables pour toute l'industrie. En outre, au-delà de ses résultats concrets, l'exercice a une forte valeur d'exemplarité auprès du public», précise Aurore Courtieux-Boinot, membre fondatrice.

Mis sur pied le 23 mai 2017, ACT regroupe plus de 60 artistes, équipes, loges, salles de spectacles, labels et tournées accréditées. Le mouvement a pour mission de promouvoir les pratiques écoresponsables dans le milieu des spectacles. Pour plus d'information sur le CQEER.

SOURCE Reseau des femmes en environnement (RQFE)

Communiqué envoyé le 16 mai 2022 à 19:04 et diffusé par :