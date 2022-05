La mairesse Catherine Fournier procèdera à une annonce concernant la piétonnisation de la rue Saint-Charles Ouest

Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 30 000 $ au festival Le tremplin, qui aura lieu à Dégelis jusqu'au 21 mai. La ministre du Tourisme et...

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à une conférence de l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances du Canada, le mercredi 18 mai de 11 h 30 à 13 h...