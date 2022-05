Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 17 mai 2022





QUÉBEC, le 16 mai 2022 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 17 mai 2022. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Visite et prise d'images dans la circonscription de Sainte-Rose

Heure : 11 h 40

Lieu : Laval

Le lieu où se tiendra la visite sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete.

Les représentants des médias qui souhaitent être présent à la visite doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected], avant 9h ce mardi 17 mai 2022. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront être présents.

Rencontre avec le maire de Laval, M. Stéphane Boyer

Heure : 13 h

Lieu : Laval

Le lieu où se tiendra la rencontre sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charrette, et de l'adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, adjoint parlementaire du ministre responsable de la Lutte contre le racisme et député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete.

Veuillez noter qu'une prise d'images aura lieu au début de la rencontre.

Les représentants des médias qui souhaitent être présent à la prise d'images doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected], avant 9h ce mardi 17 mai 2022. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront être présents.

Mêlée de presse avec le maire de Laval, M. Stéphane Boyer

Heure : 14 h 1

5Lieu : Laval

Le lieu où se tiendra la mêlée de presse sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charrette, et de l'adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, adjoint parlementaire du ministre responsable de la Lutte contre le racisme et député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete.

Les représentants des médias qui souhaitent être présent à la mêlée de presse doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected], avant 9h ce mardi 17 mai 2022. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront être présents.

