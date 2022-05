La communauté de Gespeg poursuivra le partage de sa culture et de ses traditions grâce à l'appui du gouvernement du Canada





DEC accorde 750 000 $ à la Nation Micmac de Gespeg pour qu'elle puisse améliorer ses installations communautaires et ainsi, relancer son développement.

GASPÉ, QC, le 16 mai 2022 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les espaces publics communs sont au coeur des communautés du Canada. Ils attirent les résidents et les visiteurs, et soutiennent les entreprises et les emplois locaux. Partout au pays, ces espaces ont connu une réduction importante de leur utilisation alors que les Canadiennes et les Canadiens prenaient des précautions pour se protéger de la COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, et l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie?Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, annoncent une contribution non remboursable de 750 000 $ à la Nation Micmac de Gespeg. Cet appui de DEC, accordé dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC), lui permettra d'améliorer et d'implanter des espaces extérieurs tels qu'une serre, un jardin, un atelier, un entrepôt frigorifique pour les récoltes communautaires, des bacs de jardinage, une bibliothèque, de l'espace de rangement d'équipements sportifs, une aire de jeux clôturée, un refuge et un sentier pédestre.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les espaces communautaires sont des lieux propices à l'interaction sociale et à l'activité physique et donnent accès à des installations et à des programmes récréatifs. Aussi, ces éléments font partie intégrante du bien-être individuel, familial et communautaire. La reprise économique dépend entre autres de la vitalité des communautés locales et de leurs espaces communs.

Citations

« C'est une excellente nouvelle pour la Nation Micmac de Gespeg, qui pourra relancer son développement en améliorant plusieurs de ses installations extérieures. Ce projet d'envergure permettra à la communauté de se rassembler pour pratiquer différentes activités récréatives, plus intéressantes les unes que les autres. Notre gouvernement a à coeur le développement économique des collectivités de toutes tailles, dans toutes les régions. Nous croyons que l'attractivité de nos collectivités contribue à leur développement économique et que d'investir dans les espaces publics les aidera à grandir et à prospérer. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome?Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Des projets comme celui de la Nation Micmac de Gespeg valorisent un retour au vivre ensemble. C'est avec plaisir que notre gouvernement souhaite donner les moyens à nos communautés pour qu'elles puissent offrir des espaces sécuritaires et où il fera bon se retrouver. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie?Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« La Nation Micmac de Gespeg est très heureuse de la collaboration financière du gouvernement du Canada pour concrétiser ce projet d'infrastructures qui aura un impact positif sur notre communauté. Ce projet mettra au monde un véritable centre de la culture Mi'gmaq, et ouvrira une voie tout indiquée afin que nos membres poursuivent leur réappropriation de cette riche culture qu'est la nôtre. Ces installations seront des lieux de transmission de la culture et des traditions Mi'gmaq, au sein desquelles nous espérons nourrir le développement d'un sens de la communauté entre les membres d'ici et d'ailleurs, et tisser des liens étroits entre nos porteurs de savoir Aînés et les nouvelles générations. Ce projet souffle un véritable vent de positivité sur la communauté et créera sans doute un momentum qui, je l'espère, sera porteur d'espoir et de développements futurs. »

Terry Shaw, Chef de la Nation Micmac de Gespeg.?

Faits en bref

Le FCRC a été lancé en juin 2021. Une somme de 500 millions de dollars sur deux ans est versée aux agences de développement régional du Canada (ADR), dont 107 M$ à DEC pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs au Québec. Alors que les restrictions en matière de santé publique s'atténuent, le gouvernement du Canada maintient son engagement d'investir dans des espaces communs afin de les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Cela stimulera les économies locales, créera des emplois et améliorera la qualité de vie des Canadiennes et des Canadiens. Ce financement aide les communautés à :

o aménager ou améliorer des espaces communautaires afin d'encourager les Canadiennes et les Canadiens à s'impliquer de nouveau dans leurs communautés et régions et à les explorer.

Le FCRC est mis en oeuvre dans le cadre du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

