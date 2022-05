Les autorités en valeurs mobilières du Canada autorisent l'abandon du taux de référence Canadian Dollar Offered Rate

La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la CVMO) et l'Autorité des marchés financiers (l'Autorité) ont publié aujourd'hui des avis autorisant l'abandon du taux de référence Canadian Dollar Offered Rate (taux d'intérêt offert en dollar...

Faisant suite à l'approbation préalable par l'Autorité des marchés financiers (Québec), Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« iA Assurance ») annonce qu'elle a envoyé aujourd'hui à tous les actionnaires de ses actions...

NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou « la Société ») , une Société leader mondial dans le domaine du graphène, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 mars 2022. FAITS SAILLANTS Les revenus de...